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Фестиваль «Тоонто нютагайм баялиг» состоится на Байкале

Фестиваль «Тоонто нютагайм баялиг» состоится на Байкале
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Площадкой мероприятия станет Байкальская гавань

31 июля в Прибайкальском районе Бурятии пройдёт III этнокультурный фестиваль национальных костюмов «Тоонто нютагайм баялиг». Мероприятие проведут в ОЭЗ «Байкальская гавань».

В рамках программы фестиваля состоятся обряды «Угтамжа» («Встреча гостей») и обряд «Обоо тахиха» («Поклонение духам местности»). Будет показана историческая реконструкция «Легенда об Алан Гуа» (перформанс оживших статуй). Пройдут конкурсы: «Лучший портной национальной одежды», «Лучший мастер национальных аксессуаров» и «Лучший знаток традиций и обычаев».

Также будут работать тематические площадки:
- «Тоонто нютаг» – мастер-классы по национальным играм, ролевая игра по семейным (родовым) бурятским традициям;
- «Аялга» – музыкально-литературная площадка, на которой выступят Есугей Сындуев, Лудуб Очиров, Чингис Раднаев, Мэдэгма Доржиева, Арюна Нимаева, Катя Келижекова и другие;
- национальные кухни (бурятская, семейская), дегустация «Хорхог», игры, танцы.

Состоится презентация старинной бурятской игры «Баргай надаан». Также можно будет принять участие в фотосессиях в национальных костюмах. Будет показан перформанс «Живых картин», организована ярмарка ремесленников (стилизованные одежда, украшения, сумки, пояса, обувь, сувенирные изделия из кожи, дерева и прочее).

Кроме этого, запланировано этно-галадефиле «Баргуджин Тукум». Об этом сообщают организаторы фестиваля.

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