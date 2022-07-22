Мероприятие призвано сохранить традиционную обрядовую культуру народов региона
17 сентября в Иркутской области состоится международный белорусский фестиваль «Багач». Мероприятие посвящено 85-летию региона и Иркутского района, а также приурочено к Году культурного наследия народов России».
Фестиваль проведут в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». Его участниками станут детские и взрослые творческие коллективы, отдельные исполнители из муниципальных образований Иркутской области, мастера декоративно-прикладного творчества.
Начало мероприятия в 12:00. В рамках фестиваля состоятся конкурсы «Есть хлеб – будет и песня!», «Гармошечка-говорушечка», «Частушка озорушка», конкурс национальной белорусской кухни «Беларускi смак». Будут организованы выставка-продажа декоративно-прикладного творчества, мастер-классы по ткачеству, соломоплетению, керамике, изготовлению кукол-оберегов Багач и Зерновушка, народные игры, танцы.
Заявки участников принимаются до 10 сентября на e- mail: [email protected]
Победители конкурсов будут награждены грамотами и призами за I, II, III место в конкурсах. Гран-при праздника будет вручено по решению жюри коллективу, принявшему активное участие в конкурсах и подготовке фестиваля. Об этом сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.
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В Иркутской области проведут международный белорусский фестиваль
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