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По Байкалу проплывут «Путь Чингисхана»

По Байкалу проплывут «Путь Чингисхана»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Иркутской области проведут фестиваль плавания на открытой воде

На озере Байкал с 24 по 27 июля пройдёт III открытый фестиваль Иркутской области по плаванию на открытой воде «Baikal Swim Fest-2022». Соревнования проведут в посёлке Сахюрта Ольхонского района. Планируется, что в фестивале примут участие 120 спортсменов из 20 населённых пунктов России и Монголии: Москва, Якутск, Воронеж, Красноярск, Томск, Нижний Тагил, Новосибирск, Тюмень, Братск, Ангарск, Улан-Удэ, Иркутск, Хабаровск, Викулово, Екатеринбург, Черемхово, Усолье-Сибирское, Покровск, Буреть и Улан-Батор.

В программу соревнований включены заплывы «Стрела Кочевника» (1,6 км), «Путь Чингисхана» (2,7 км), «Открытый Байкал» (4,5 км). Также пройдут соревнования на дистанциях 50, 100, 500 метров вольным стилем, 200 метров брассом и эстафета 4х50 метров вольным стилем. Для участников, кроме спортивной программы, предусмотрены прогулки, фотосессии, организованные экскурсии, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

- Заплывы на открытой воде – это проверка и демонстрация силы духа и физической выносливости спортсменов. Им предстоит преодолевать дистанции при низких температурах воды. Особое внимание при организации соревнований мы уделяем безопасности пловцов – их будут сопровождать катера и лодки МЧС России и Центра ГИМС, - отметил министр спорта Иркутской области Павел Богатырев.

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Байкал соревнования фестиваль Иркутская область плавание заплыв спорт

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