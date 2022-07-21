В городских лесах продлён особый противопожарный режим
В лесах Улан-Удэ особый противопожарный режим продлён до 9 августа. Так что по-прежнему запрещены въезд и нахождение в городских лесах.
Исключение сделано для работ по охране от пожаров, аварийно-спасательных работ, воспроизводства лесов и ухода за ними.
Также ограничения не распространяются на сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение островов Комсомольский, Богородский, футбольного поля на Верхней Берёзовке (за исключением входа в лес), мест проведения общегородских массовых мероприятий, баз отдыха, стадионов, детских лагерей, здравниц.
Помимо этого, улан-удэнцы могут гулять, не боясь получить штраф, по двум пешеходным тропам здоровья. Это тропа от базы «Снежинка» до Этнографического музея, а также тропа в сотых кварталах.
С 8 июня 2022 года ужесточены штрафные санкции за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от 40 000 до 50 000 рублей;
- на должностных лиц – от 60 000 до 90 000 рублей;
- на юридических лиц - от 600 000 до 1 000 000 рублей.
В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Об этом рассказал военный корреспондент Александр Сладков
В городских лесах продлён особый противопожарный режим
Известный общественник и бизнесмен рассказал, что с ним разговаривал сам «хозяин» горы
До этого Иван Вагнер видел Байкал только из космоса
Все новые детсады будет находиться в удобных для жителей местах
В отношении иностранца возбуждено административное дело
Дольщики подняли вопрос сроков ввода дома в эксплуатацию
Нарушение выявила прокуратура
Финал соревнований пройдёт 13 августа
Местами по республике ожидаются дожди
Выставка должна привлечь внимание к проблемам детей с тяжёлыми заболеваниями
В его рамках пройдут масштабная историческая реконструкция и фестиваль хлеба
В рамках праздника пройдут конкурсы, выставки, презентации и мастер-классы
«Бакалдын» снова соберёт друзей на севере Байкала
Ветераны Иволгинского района посоревнуются на спартакиаде