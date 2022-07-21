В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов

В городских лесах продлён особый противопожарный режим



В лесах Улан-Удэ особый противопожарный режим продлён до 9 августа. Так что по-прежнему запрещены въезд и нахождение в городских лесах.



Исключение сделано для работ по охране от пожаров, аварийно-спасательных работ, воспроизводства лесов и ухода за ними.



Также ограничения не распространяются на сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение островов Комсомольский, Богородский, футбольного поля на Верхней Берёзовке (за исключением входа в лес), мест проведения общегородских массовых мероприятий, баз отдыха, стадионов, детских лагерей, здравниц.



Помимо этого, улан-удэнцы могут гулять, не боясь получить штраф, по двум пешеходным тропам здоровья. Это тропа от базы «Снежинка» до Этнографического музея, а также тропа в сотых кварталах.



С 8 июня 2022 года ужесточены штрафные санкции за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет наложение административного штрафа:



- на граждан в размере от 40 000 до 50 000 рублей;

- на должностных лиц – от 60 000 до 90 000 рублей;

- на юридических лиц - от 600 000 до 1 000 000 рублей.

