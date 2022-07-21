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В Иркутске установят памятник героям-медикам

В Иркутске установят памятник героям-медикам
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Его открытие запланировано в следующем году, ко Дню медработника

Проект памятника медикам, проявившим героизм в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и погибшим при исполнении профессионального долга, представили в Иркутске. Он будет установлен в сквере героев-медиков.

Авторами проекта памятника и самого сквера стал коллектив под руководством архитектора Сергея Демкова. В апреле эскиз утвердили на заседании архитектурно-художественной секции градостроительного совета при администрации Иркутска.

По задумке авторов, памятник, высотой 4,6 метра, будет выполнен из монолитного бетона светлых тонов в виде асимметричной арки – так называемого алтаря памяти, на котором на латыни и на русском языке нанесут надпись: «Служа другим, сгораю сам». Кроме того, на памятнике планируется разместить QR-код, по которому будет открываться информационный ресурс с именами медицинских работников, отдавших жизнь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Сама площадка в центре сквера, где разместят памятник, будет вымощена брусчаткой, в сквере также сделают освещение и подсветку арки, установят скамейки, чтобы все желающие могли задержаться здесь и отдать дань памяти медикам.

– В Иркутской области 65 медиков умерло в борьбе с распространением инфекции. Наша задача сейчас – сохранить память о тех, кто остался верен профессиональному долгу. Этот сквер станет местом, где каждый сможет задержаться на минуту и отдать дань памяти медкам, – рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Напомним, сквер героев-медиков организовали на улице Станиславского напротив Лисихинского парка в марте прошлого года. Вблизи этого места расположены храм святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии; мемориал памяти воинов, умерших от ран в госпиталях Иркутска в годы Великой Отечественной войны; входной мемориал зоны Еврейского кладбища.

По предварительным подсчётам, на реализацию проекта потребуется 24,4 млн рублей. Завершить работы по благоустройству и открыть памятник планируется в 2023 году, ко Дню медицинского работника. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутск памятник медики сквер коронавирус

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