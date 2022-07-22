В Бурятии пробегут международный марафон «Чистый Байкал»

В рамках марафона будет организована акция по уборке побережья озера
С 12 по 13 августа на берегу озера Байкал состоится III международный марафон «Чистый Байкал». В рамках марафона 12 мая в СОЛ «Ровесник» села Максимиха Баргузинского района Бурятии пройдёт круглый стол на тему «О Байкале на чистоту», в котором примут участие экоактивисты, организаторы экологических движений и экобизнеса, представители профильных органов исполнительной власти и научного сообщества.
Главной целью круглого стола является привлечение внимания местного, регионального, федерального и мирового сообщества к проблемам озера Байкал. После круглого стола будет организована экологическая акция по уборке территории Максимихи и береговой линии.
Сами соревнования состоятся 13 августа в селе Максимиха. Местом старта всех дистанций станет 228 километр автодороги Улан-Удэ – Курумкан (отворот на спортивно-оздоровительный лагерь ВСГУТУ «Ровесник»). Официальные соревнования проводятся в беге по шоссе на четырёх стандартных дистанциях: 42,195 км (марафон); 21,1 км (полумарафон); 10 км (бег по шоссе); 3 км. Старт на всех дистанциях состоится в 9:00.
Стартово-финишный городок будет расположен на 228 километре автодороги Улан-Удэ – Курумкан (отворот на спортивно-оздоровительный лагерь ВСГУТУ «Ровесник»). Болельщикам необходимо прибыть к месту проведения соревнований 13 августа до 8:50. В день старта с 7:15 до 8:30 будет работать трансфер участников и зрителей марафона из села Максимиха до стартового городка и обратно по мере необходимости. Отметим, что движение автотранспорта в день соревнования будет ограничено с 8:00.
Чтобы избежать большого скопления людей, рекомендуется поддерживать участников на дистанции бега, которая проходит вдоль побережья озера Байкал с 228 километра (отворот на спортивно-оздоровительный лагерь ВСГУТУ «Ровесник») до 217 километра автодороги Улан-Удэ – Курумкан и обратно. Об этом сообщает федерация лёгкой атлетики РБ.
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В Бурятии пробегут международный марафон «Чистый Байкал»
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