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С жителем Бурятии произошла мистическая история на Мунку-Сардык

С жителем Бурятии произошла мистическая история на Мунку-Сардык
Общество,  Фото:страница Алексея Гыргенова
Известный общественник и бизнесмен рассказал, что с ним разговаривал сам «хозяин» горы

Экс-президент федерации этноспорта Бурятии, предприниматель Алексей Гыргенов на своей странице в соцсети рассказал о мистической истории, которая произошла во время восхождения на Мунку-Сардык.

Сейчас Алексей Гыргенов занялся бизнесом в сфере туризма. Всё произошло во время его тура на озеро Хубсугул в Монголии в середине июля. В первый день путешествия группа отправилась на озеро Хубсугул, где Алексея поразила чистота воды, которую он назвал «кристальной». Также отдыхающие посетили обоо (культовое «место силы» для поклонения местным духам), где на тот момент проходил шаманский обряд.

Кульминацией поездки стало восхождение на гору Мунку-Сардык с южной стороны во второй день. Алексей признался, что по этому маршруту он шёл впервые. Слышал о нём он только от самих монголов и бывалых туристов.

- До 3000 метров наша группа дошла в полном составе. Лишь двое отказались и вернулись. На оставшиеся 450 метров был очень сложный каменистый участок, после которого открываются шикарные виды на Тункинскую долину, Монголию и Окинский район, - поделился Гыргенов.

Далее разыгралась непогода. Находясь на приличной высоте, руководитель отряда решил не подвергать опасности туристов и принял решение спускаться.

- Я сидел примерно на 2700, шёл дождь, небо было затянуто, а гор не видно. Была мысль вернуться и не рисковать здоровьем туристов. Но тут как будто басистым и хриплым голосом мне сказали «Орогты» (на бурятском «заходите»). Я аж испугался этого голосе в начале, - рассказал Алексей Гыргенов.

Но затем, по его словам, страх прошёл, а, напротив, появились внутренняя уверенность и спокойствие.

- Буквально через пять минут поднялся сильный ветер, и облака развеялись. Небо стало чистым, и погода благоволила нам весь день. Наверное, это Бурин Хан нам шепнул и впустил нас. На пике нас встретили два орла. Это был хороший знак, - поделился он.

В итоге Алексей Гыргенов остался доволен первой турпоездкой. Также он поблагодарил своих первых туристов.

Ранее Алексей Гыргенов также открыл частный детский сад и точки общепита в торговых центрах. В Бурятии он стал известен как руководитель федерации этноспорта, во многом его усилиями национальные бурятские игры получили «второе дыхание».

К сожалению, в 2020 году суд ликвидировал региональную общественную организацию из-за несвоевременно сданных отчётов министерству юстиции Бурятии. «Урок всем, кто не сдаёт отчёты Минюсту. Падём смертью храбрых», - говорил тогда Алексей Гыргенов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в одно время ему предлагали пост президента федерации по национальной стрельбе из лука. Однако Гыргенов от должности отказался.

Мунку-Сардык

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