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Российский космонавт Иван Вагнер передал привет с Байкала

Российский космонавт Иван Вагнер передал привет с Байкала
Общество,  Фото:https://t.me/ivan_mks63
До этого Иван Вагнер видел Байкал только из космоса

Российский космонавт, Герой России Иван Вагнер наконец увидел озеро Байкал с земли. Он отдохнул на Байкале и опубликовал снимки в своём телеграм-канале.

- Передаю всем привет с Байкала! Часто над этим местом пролетал, будучи ещё на Международной космической станции. Теперь я уже тут, на Земле, - написал Иван Вагнер.

Своим подписчикам он вкратце рассказал о крупнейшем острове Байкала – Ольхоне. Он отметил, что эти места привлекают не только туристов, но любителей дикой природы, фотографов, художников, историков и археологов, которым будет интересно осмотреть памятники древней курыканской культуры, а также любителей бурятских традиций.




К фотографиям с места он также приложил снимки Ольхона и Байкала из космоса, сделанные два года назад во время космической командировки. Тогда, пролетая над озером, он смог запечатлеть рассвет. Тогда космонавт отметил величие озера: «Он настолько велик, что не попадает в один кадр с высоты полёта МКС, только издалека и в боковой иллюминатор». 




Справка:

Иван Вагнер уроженец Архангельской области, родился 10 июля 1985 года.

123-й космонавт России (СССР) и 566-й космонавт мира. До поступления в отряд космонавтов работал инженером РКК «Энергия», помощником руководителя полётами российского сегмента МКС.

9 апреля 2020 года Иван Вагнер, Анатолий Иванишин и Крис Кэссиди на пилотируемом корабле «Союз МС-16» отправились на МКС. На момент полета стал самым молодым (по дате рождения) из слетавших в космос. Продолжительность пребывания в космическом полёте экипажа экспедиции составила почти 200 суток.

В мае 2022 года президент России подписал указ о присвоении Ивану Вагнеру звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта на МКС. Также Ивану Вагнеру присвоено почётное звание «Лётчик-космонавт Российской Федерации». 
космонавт Байкал

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