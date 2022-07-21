21 июля

20 июля

Популярное

В Бурятии выберут лучшие семейские подворья и центры культуры

В Бурятии выберут лучшие семейские подворья и центры культуры
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Стартовал отборочный этап смотра-конкурса «Хранители отчих традиций»

III республиканский смотр-конкурс культуры и быта семейских «Хранители отчих традиций» стартовал в районах Бурятии. В Тарбагатайском районе 19 июля экспертная комиссия управления культуры выехала в село Десятниково. Первые участники районного конкурса, хозяева усадеб, продемонстрировали свои дома, их убранства, старинные семейские костюмы и домашнюю утварь, фотографии семьи, угощали блюдами традиционной семейской кухни.

Конкурс проводится в двух номинациях: «Дом культуры – центр сохранения традиционной культуры семейских – старообрядцев» и «Старообрядческие частные усадьбы и подворья». Первичные этапы «Хранителей отчих традиций» пройдут в семейских сёлах восьми районов республики. Победителей определит жюри республиканского этапа, который состоится в августе, сообщает координационный центр по культуре семейских (старообрядцев) РЦНТ.

Напомним, что подробная информация о мероприятии, анкета-заявка для участия в смотре-конкурсе и согласие на обработку персональных данных размещены в положении на сайте республиканского центра народного творчества.
Бурятия семейские старообрядцы конкурс культура национальная культура смотр

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Фестиваль «Тоонто нютагайм баялиг» состоится на Байкале
Фестиваль «Тоонто нютагайм баялиг» состоится на Байкале
Общество, 21.07.2022
Площадкой мероприятия станет Байкальская гавань
На Байкале пройдёт фестиваль коренных малочисленных народов
На Байкале пройдёт фестиваль коренных малочисленных народов
Общество, 21.07.2022
В 2022 году «Северный Аргиш» приурочен к проведению Тунгусского конгресса
Проект студентов из Бурятии получит миллион рублей
Проект студентов из Бурятии получит миллион рублей
Общество, 21.07.2022
Студенты ВСГУТУ стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
В Монголии граждан привлекут к сбору урожая
В Монголии граждан привлекут к сбору урожая
Общество, 21.07.2022
Участие в уборке будет добровольным
В Иркутске установят памятник героям-медикам
В Иркутске установят памятник героям-медикам
Общество, 21.07.2022
Его открытие запланировано в следующем году, ко Дню медработника
В Бурятии дети-инвалиды проходят иппотерапию
В Бурятии дети-инвалиды проходят иппотерапию
Общество, 21.07.2022
Иппотерапия практикуется не первый год
Нацпарк Бурятии поблагодарил юных спортсменов за добровольный экодесант
Нацпарк Бурятии поблагодарил юных спортсменов за добровольный экодесант
Общество, 21.07.2022
Воспитанники ДЮСШ не смогли пройти мимо свалки мусора
Студент из Бурятии вышел в полуфинал конкурса блогеров
Студент из Бурятии вышел в полуфинал конкурса блогеров
Общество, 21.07.2022
В конкурсе «ТопБлог» участвовали более 31 тысячи человек
Буряты Иркутской области едут на «Алтаргану» за победой
Буряты Иркутской области едут на «Алтаргану» за победой
Общество, 21.07.2022
Делегация региона примет участие в международном бурятском фестивале
В Улан-Удэ назвали законным отключение горячей воды до конца лета
В Улан-Удэ назвали законным отключение горячей воды до конца лета
Общество, 21.07.2022
До 1 сентября без горячей воды останутся 144 многоквартирных дома
Участники танцевального фестиваля приняли участие в экоакции на Байкале
Участники танцевального фестиваля приняли участие в экоакции на Байкале
Общество, 21.07.2022
«Baikal dance festival» в этом году посвящён теме экологии
Президент России поддержал создание экокампуса на Байкале
Президент России поддержал создание экокампуса на Байкале
Общество, 21.07.2022
Проект реализуют на территории промплощадки Байкальского целлюлозно-бумажного комбината
В Улан-Удэ обезопасят опасную ливнёвку на Смолина
В Улан-Удэ обезопасят опасную ливнёвку на Смолина
Общество, 21.07.2022
Ребёнок получил ушибы и гематомы, провалившись ногой в ливнёвку на Смолина

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^