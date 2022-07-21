В Бурятии выберут лучшие семейские подворья и центры культуры

Стартовал отборочный этап смотра-конкурса «Хранители отчих традиций»
III республиканский смотр-конкурс культуры и быта семейских «Хранители отчих традиций» стартовал в районах Бурятии. В Тарбагатайском районе 19 июля экспертная комиссия управления культуры выехала в село Десятниково. Первые участники районного конкурса, хозяева усадеб, продемонстрировали свои дома, их убранства, старинные семейские костюмы и домашнюю утварь, фотографии семьи, угощали блюдами традиционной семейской кухни.
Конкурс проводится в двух номинациях: «Дом культуры – центр сохранения традиционной культуры семейских – старообрядцев» и «Старообрядческие частные усадьбы и подворья». Первичные этапы «Хранителей отчих традиций» пройдут в семейских сёлах восьми районов республики. Победителей определит жюри республиканского этапа, который состоится в августе, сообщает координационный центр по культуре семейских (старообрядцев) РЦНТ.
Напомним, что подробная информация о мероприятии, анкета-заявка для участия в смотре-конкурсе и согласие на обработку персональных данных размещены в положении на сайте республиканского центра народного творчества.
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