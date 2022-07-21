Все новые детсады будет находиться в удобных для жителей местах
В Бурятии построят ещё 14 детских садов. Решение приняло министерство просвещения России, рассмотрев отчёт властей республики. В нём говорилось, что, несмотря на активное строительство, многие районы Бурятии не доукомплектованы детскими садами и школами.
Населённые пункты, где будут построены новые детские сады и школы, определены. Так, детсады будут построены в пяти районах Бурятии, а также в Улан-Удэ и Северобайкальске. Рабочая комиссия во главе с зампредом правительства Бурятии Евгением Луковников осмотрела площадки под строительство, сообщили в пресс-службе зампреда правительства.
- Мы рассмотрели большую часть участков, предложенных муниципальными образованиями, но не все они подошли под строительство, что-то пришлось перенести в связи с отсутствием инженерных коммуникаций. Ещё один важный фактор - детский сад или школа должна быть максимально доступная для людей. Поэтому при выборе мы также учитывали этот факт, - рассказал заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.
В свою очередь, министр строительства Николай Рузавин привёл пример:
- В селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района выделенный муниципальным образованием участок под детский сад находился по дороге на полигон твёрдых бытовых отходов. Естественно, мы этот участок сразу отклонили и приняли решение, что этот садик будет строиться рядом со школой, которая сейчас строится.
Детсады рассчитаны на разную вместимость, с учётом потребности населения, от 50 до 280 детей. Самые большие будут построены в Улан-Удэ и Северобайкальске.
Из 14 детсадов на шесть уже готова проектная документация. По остальным разработка начнётся в ближайшее время
- Мы сейчас готовим всю документацию на конкурсные процедуры на проектирование и строительство детсадов, на следующей неделе будут объявлены торги. Строительство начнется уже в этом году, – сообщил начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.
Список населённых пунктов, где будут построены детские сады:
ДНТ «Багульник», село Нижний Саянтуй Тарбагатайского района – 240 мест.
Село Иволгинск Иволгинского района – 100 мест.
Село Сужа Иволгинского района – 250 мест.
Село Нижняя Иволга Иволгинского района – 150 мест.
Село Сотниково Иволгинского района – 240 мест.
Микрорайон Шишковка Улан-Удэ – 240 мест.
Улица Гармаева Улан-Удэ – 100 мест.
ДНТ «Перспектива» Улан-Удэ – 280 мест.
Село Баянгол Закаменского района – 80 мест.
Село Санага Закаменского района – 100 мест.
Северобайкальск – 280 мест.
Посёлок Николаевский Тарбагатайского района – 100 мест.
Село Подлопатки Мухоршибирского района – 50 мест.
Село Телемба Еравнинского района – 50 мест.
Строительство детских садов будут вестись за счёт федеральных средств.
В Бурятии построят ещё 14 детских садов
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