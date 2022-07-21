В Бурятии построят ещё 14 детских садов

Все новые детсады будет находиться в удобных для жителей местах



В Бурятии построят ещё 14 детских садов. Решение приняло министерство просвещения России, рассмотрев отчёт властей республики. В нём говорилось, что, несмотря на активное строительство, многие районы Бурятии не доукомплектованы детскими садами и школами.



Населённые пункты, где будут построены новые детские сады и школы, определены. Так, детсады будут построены в пяти районах Бурятии, а также в Улан-Удэ и Северобайкальске. Рабочая комиссия во главе с зампредом правительства Бурятии Евгением Луковников осмотрела площадки под строительство, сообщили в пресс-службе зампреда правительства.



- Мы рассмотрели большую часть участков, предложенных муниципальными образованиями, но не все они подошли под строительство, что-то пришлось перенести в связи с отсутствием инженерных коммуникаций. Ещё один важный фактор - детский сад или школа должна быть максимально доступная для людей. Поэтому при выборе мы также учитывали этот факт, - рассказал заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.



В свою очередь, министр строительства Николай Рузавин привёл пример:



- В селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района выделенный муниципальным образованием участок под детский сад находился по дороге на полигон твёрдых бытовых отходов. Естественно, мы этот участок сразу отклонили и приняли решение, что этот садик будет строиться рядом со школой, которая сейчас строится.



Детсады рассчитаны на разную вместимость, с учётом потребности населения, от 50 до 280 детей. Самые большие будут построены в Улан-Удэ и Северобайкальске.



Из 14 детсадов на шесть уже готова проектная документация. По остальным разработка начнётся в ближайшее время



- Мы сейчас готовим всю документацию на конкурсные процедуры на проектирование и строительство детсадов, на следующей неделе будут объявлены торги. Строительство начнется уже в этом году, – сообщил начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.



Список населённых пунктов, где будут построены детские сады:



ДНТ «Багульник», село Нижний Саянтуй Тарбагатайского района – 240 мест.

Село Иволгинск Иволгинского района – 100 мест.

Село Сужа Иволгинского района – 250 мест.

Село Нижняя Иволга Иволгинского района – 150 мест.

Село Сотниково Иволгинского района – 240 мест.

Микрорайон Шишковка Улан-Удэ – 240 мест.

Улица Гармаева Улан-Удэ – 100 мест.

ДНТ «Перспектива» Улан-Удэ – 280 мест.

Село Баянгол Закаменского района – 80 мест.

Село Санага Закаменского района – 100 мест.

Северобайкальск – 280 мест.

Посёлок Николаевский Тарбагатайского района – 100 мест.

Село Подлопатки Мухоршибирского района – 50 мест.

Село Телемба Еравнинского района – 50 мест.



Строительство детских садов будут вестись за счёт федеральных средств.





