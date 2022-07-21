Работы ведутся с опережением графика
В Улан-Удэ реконструкция дамбы в районе правобережных очистных сооружений идёт с опережением графика. Сейчас строительная готовность объекта – 30%.
- Сейчас на объекте полностью завершены работы по бетонированию 150 метров откосов дамбы. Выполнена подготовка под бетонирование 400 метров откосов, – рассказал начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.
Дамбу укрепляют монолитными железобетонными плитами и ограждениями. Длина защитного сооружения – 1,26 км.
- Реконструкция началась в мае этого года, сдача по плану – октябрь 2023 года. Однако, если позволит паводковая ситуация, то работы закончат в этом году. Сейчас подрядная организация идёт с опережением графика на 10%, – пояснил министр строительства и ЖКК Бурятии Николай Рузавин.
Напомним, что старая дамба в районе очистных сооружений местами была повреждена: была разрушена подпорная стенка, размыто основание берегоукрепления.
Общая стоимость строительства – 146 миллионов рублей. Из них 96% выделено из федерального бюджета, 4% - из республиканского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.
В Улан-Удэ реконструируют дамбу в районе очистных сооружений
Общество, Фото:
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