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В Улан-Удэ реконструируют дамбу в районе очистных сооружений

В Улан-Удэ реконструируют дамбу в районе очистных сооружений
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя РБ
Работы ведутся с опережением графика

В Улан-Удэ реконструкция дамбы в районе правобережных очистных сооружений идёт с опережением графика. Сейчас строительная готовность объекта – 30%.

- Сейчас на объекте полностью завершены работы по бетонированию 150 метров откосов дамбы. Выполнена подготовка под бетонирование 400 метров откосов, – рассказал начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Дамбу укрепляют монолитными железобетонными плитами и ограждениями. Длина защитного сооружения – 1,26 км.

- Реконструкция началась в мае этого года, сдача по плану – октябрь 2023 года. Однако, если позволит паводковая ситуация, то работы закончат в этом году. Сейчас подрядная организация идёт с опережением графика на 10%, – пояснил министр строительства и ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

Напомним, что старая дамба в районе очистных сооружений местами была повреждена: была разрушена подпорная стенка, размыто основание берегоукрепления.

Общая стоимость строительства – 146 миллионов рублей. Из них 96% выделено из федерального бюджета, 4% - из республиканского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.
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