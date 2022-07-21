Жителей Бурятии с судимостью через суд лишили охотбилетов

Нарушение выявила прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, у жителя Баргузинского района Бурятии, владеющего охотничьим билетом, имеется непогашенная и не снятая судимость за преступление.



Заявление об аннулировании охотничьего билета в Бурприроднадзор он не направлял, в настоящее время документ является действующим.



Кроме того, аналогичные нарушения были выявлены в отношении ещё пяти сельчан.



Прокурор района в суд направил шесть административных исковых заявлений о прекращении права указанных лиц на осуществление охоты до снятия или погашения судимости и возложении на них обязанности возвратить охотничий билет.



Баргузинский районный суд требования прокурора удовлетворил. Решения суда не вступили в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

