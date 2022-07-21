Нарушение выявила прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, у жителя Баргузинского района Бурятии, владеющего охотничьим билетом, имеется непогашенная и не снятая судимость за преступление.
Заявление об аннулировании охотничьего билета в Бурприроднадзор он не направлял, в настоящее время документ является действующим.
Кроме того, аналогичные нарушения были выявлены в отношении ещё пяти сельчан.
Прокурор района в суд направил шесть административных исковых заявлений о прекращении права указанных лиц на осуществление охоты до снятия или погашения судимости и возложении на них обязанности возвратить охотничий билет.
Баргузинский районный суд требования прокурора удовлетворил. Решения суда не вступили в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Жителей Бурятии с судимостью через суд лишили охотбилетов
Общество, Фото:
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