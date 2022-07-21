В Улан-Удэ под вечер возможна гроза

Местами по республике ожидаются дожди
По данным Бурятского гидрометцентра, 21 июля по республике переменная облачность. Утром местами туманы. Днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +24,+29, местами +14,+19.
В Улан-Удэ в конце дня кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём +25,+27.
Местами по республике ожидаются дожди
Выставка должна привлечь внимание к проблемам детей с тяжёлыми заболеваниями
В его рамках пройдут масштабная историческая реконструкция и фестиваль хлеба
В рамках праздника пройдут конкурсы, выставки, презентации и мастер-классы
«Бакалдын» снова соберёт друзей на севере Байкала
Ветераны Иволгинского района посоревнуются на спартакиаде
Во всероссийских соревнованиях примут участие спортсмены младше 17 лет
Верующие Бурятии отметят праздник Свято-Одигитриевского собора
Город вновь отметит традиционный армянский праздник
Рефинансировать ипотечные кредиты станет проще
Спортивные занятия проводятся в рамках программы «Модуль здоровья»
В Иркутской области проведут литературный фестиваль «Этим летом в Иркутске»
Регион получит финансирование на приобретение государственной символики для общеобразовательных организаций
По пятницам на арт-чердаке будут проводится киносеансы
Также на социальных объектах города появятся памятные знаки