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В Бурятии детская площадка заросла коноплёй

В Бурятии детская площадка заросла коноплёй
Общество,  Фото:"Аноним 03"
Местные жители возмущены состоянием новенькой детской площадки

В селе Нестерово Прибайкальского района Бурятии детская площадка заросла коноплёй. Об этом местные жители рассказали в группе «Аноним 03».

- Вот так выглядит детская площадка, долго ждали её для детишек, но никто не ухаживает, вся в конопле, пройти поиграть невозможно. Рядом стоит хоккейная будка, трава выше взрослого человека, а можно было и в футбол играть детям, - написал автор снимков.

В комментариях многие подписчики раскритиковали недовольство местных жителей и посоветовали самим привести площадку в порядок:

«Самим надо убираться, а не ждать с моря погоды»,

«Сами-то не можете, дядя чужой не поможет. Организуйте субботник, потом поиграете, потанцуете. Делов-то на час. Какая радость будет всем»,

«Да даже одному можно траву скосить. Неужели ни у кого нет мотокосы. Ею вообще быстро можно все сделать»,

«Субботники никто не отменял, возьмитесь всем миром и приведите площадь в порядок»,

«Привыкли, что вам кто-то обязан постоянно. Хочешь, чтобы твой ребёнок играл, выйди и уберись, прополи, вывези. В наше время столь сложившиеся, всё зависит от нас самих!».

Другие отметили, что вероятно, здесь дети почти не играли, потому и вымахала такая трава. Возможно, всё дело в неудачном расположении площадки.

«Сама площадка нормальная, для развлечения все есть... просто дети, наверное, сюда не ходят сами, иначе все вытоптано было бы... Возможно, в посёлке есть более интересные места, где дети любят собираться и тусоваться, так скажем... А, вообще, администрация должна содержать такие площадки, потому что это их собственность, обязаны отправить работника, чтобы траву убрали, или скосил», - высказался один из пользователей.

Также были выдвинуты более радикальные меры решения проблемы:

«Демонтировать её и перенести в другой посёлок, пусть более добросовестные жители пользуются, и их дети».

За три часа пост собрал 12 тысяч просмотров.

Это не единичный случай произрастания «травки» в общественных местах. Как сообщал «Байкал-Daily», этим летом улан-удэнцы находили кустики конопли на клумбах в центре города – на обновлённой площади Революции. Они также росли там и в прошлом году. 
конопля детские площадки

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