В Бурятии детская площадка заросла коноплёй

Местные жители возмущены состоянием новенькой детской площадки
В селе Нестерово Прибайкальского района Бурятии детская площадка заросла коноплёй. Об этом местные жители рассказали в группе «Аноним 03».
- Вот так выглядит детская площадка, долго ждали её для детишек, но никто не ухаживает, вся в конопле, пройти поиграть невозможно. Рядом стоит хоккейная будка, трава выше взрослого человека, а можно было и в футбол играть детям, - написал автор снимков.
В комментариях многие подписчики раскритиковали недовольство местных жителей и посоветовали самим привести площадку в порядок:
«Самим надо убираться, а не ждать с моря погоды»,
«Сами-то не можете, дядя чужой не поможет. Организуйте субботник, потом поиграете, потанцуете. Делов-то на час. Какая радость будет всем»,
«Да даже одному можно траву скосить. Неужели ни у кого нет мотокосы. Ею вообще быстро можно все сделать»,
«Субботники никто не отменял, возьмитесь всем миром и приведите площадь в порядок»,
«Привыкли, что вам кто-то обязан постоянно. Хочешь, чтобы твой ребёнок играл, выйди и уберись, прополи, вывези. В наше время столь сложившиеся, всё зависит от нас самих!».
Другие отметили, что вероятно, здесь дети почти не играли, потому и вымахала такая трава. Возможно, всё дело в неудачном расположении площадки.
«Сама площадка нормальная, для развлечения все есть... просто дети, наверное, сюда не ходят сами, иначе все вытоптано было бы... Возможно, в посёлке есть более интересные места, где дети любят собираться и тусоваться, так скажем... А, вообще, администрация должна содержать такие площадки, потому что это их собственность, обязаны отправить работника, чтобы траву убрали, или скосил», - высказался один из пользователей.
Также были выдвинуты более радикальные меры решения проблемы:
«Демонтировать её и перенести в другой посёлок, пусть более добросовестные жители пользуются, и их дети».
За три часа пост собрал 12 тысяч просмотров.
Это не единичный случай произрастания «травки» в общественных местах. Как сообщал «Байкал-Daily», этим летом улан-удэнцы находили кустики конопли на клумбах в центре города – на обновлённой площади Революции. Они также росли там и в прошлом году.
В Бурятии детская площадка заросла коноплёй
Общество, Фото:
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Местные жители возмущены состоянием новенькой детской площадки
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