Дальневосточный округ впервые принял турнир «Ударная десятка»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Впервые на Улан-Удэнском авиационном заводе холдинга «Вертолёты России» состоялся отборочный тур «Ударной десятки» Госкорпорации Ростех



Региональный этап чемпионата по силе удара открыл генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и глава Бурятии Алексей Цыденов.



«Ударная десятка» – ежегодный спортивный турнир по силе удара, который стартовал в 2017 году в честь 10-летнего юбилея Ростеха. Одна из его важных особенностей –универсальность: для участия в чемпионате не требуется специальной подготовки. Проверить свою силу удара могут мужчины и женщины любого возраста.



- Отрадно, что наш проект получил столь активное развитие – с каждым годом увеличивается число участников «Ударной десятки», расширяется география проекта. Вот и сегодня с мероприятия холдинга «Вертолёты России» начинается история проведения турнира в Дальневосточном федеральном округе. Значит, достигнута главная цель нашего чемпионата – он стал доброй традицией, спортивным праздником, который год за годом объединяет работников предприятий Госкорпорации Ростех по всей России. Учитывая масштаб первого регионального турнира, его особенную атмосферу и богатую историю бокса в Республике Бурятия, я убеждён, что здесь отборочные этапы «Ударной десятки» будут проводиться ежегодно, – подчеркнул генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.



Согласно правилам турнира, каждом участнику даётся право на три удара по груше во время зачёта результата. Первый – разминочный, второй – чуть сильнее, чтобы настроить технику, третий – со всей силы.



- Улан-Удэнский авиационный завод принимает активное участие в спортивных проектах, корпоративных соревнованиях. Например, на предприятии ежегодно проходит заводская спартакиада по девяти видам спорта. Подобные мероприятия способствуют популяризации спорта и здорового образа жизни, они становятся площадкой для неформального общения работников и помогают сплотить коллектив. «Ударная десятка» – новый для нас проект, но уже сейчас, по итогам первого регионального чемпионата, можно с уверенностью сказать, что он приживётся, этот спортивный праздник станет ежегодным, – подчеркнул генеральный директор АО «У-УАЗ» Алексей Козлов.



Глава Бурятии назвал опыт Улан-Удэнского авиазавода по вовлечению сотрудников в массовый спорт одним из лучших в регионе и поблагодарил Госкорпорацию Ростех за поддержку.



- Для нас авиазавод – ключевое производство, главный работодатель, главный налогоплательщик и наша гордость, потому что его продукция самая высокотехнологичная, летает по всему миру. И, безусловно, без поддержки Ростеха у нас таких результатов не было бы. Говоря про бокс, первый чемпион олимпийских игр по боксу был нашим земляком – Владимир Сафронов в 1956 году завоевал главное спортивное золото. Наши женщины тоже сильные – на прошлом чемпионате России пять наших девушек взяли медали на чемпионате России, наши парни хорошо выступают на международных турнирах. Поэтому Бурятии особенно приятно принимать такой турнир сегодня, – отметил Глава Бурятии Алексей Цыденов.



По итогам отборочного этапа первое место среди мужчин завоевал Семён Кузнецов, ударивший с силой порядка 500 кг. У женщин рекордсменом стала Галина Калашникова – её лучший удар превысил 233 кг. В категории 50+ победу одержали Сергей Власов и Валентина Потапова, их результаты достигли 329 кг и 127 кг соответственно.



- «Ударная десятка» – без преувеличения уникальный проект, в котором бокс объединяет десятки тысяч людей по всей стране. В нем есть борьба и азарт, но нет агрессии или жёсткого соперничества – участники чемпионата искренне поддерживают друг друга, для них бокс становится объединяющим увлечением. Важно понимать, что для работников предприятий «Ударная десятка» не просто соревнование, а настоящий спортивный праздник, которого они с нетерпением ждут, к которому готовятся. Мы проводим чемпионат уже шестой год и в каждом регионе наглядно видим, как раз за разом на предприятиях возрастает интерес к спорту. Проверив свою силу удара, работники стремятся улучшить результат, начинают тренироваться, заниматься спортом. У многих появляется интерес к боксёрским поединкам: в региональных турнирах на ринг нередко выходят люди, которые никогда не задумывались и занятии боксом, ни разу не принимали участие в боях, а потом через несколько лет они становятся призёрами или даже победителями федерального этапа чемпионата, – рассказал генеральный директор Академии бокса Олег Жадобин.



«Ударная десятка» – проект, нацеленный на развитие корпоративного спорта и вовлечение сотрудников Госкорпорации и их семей в занятия спортом. За время проведения турнира в нём приняли участие более 77 тысяч человек.

