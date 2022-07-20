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В ГИБДД напомнили о штрафах за использование смартфона за рулём

В ГИБДД напомнили о штрафах за использование смартфона за рулём
Общество,  Фото:pixabay.com
Нельзя ни звонить, ни записывать голосовые сообщения

Водители, использующие телефон во время движения, будут оштрафованы на 1,5 тысячи рублей. Об этом напомнила Госавтоиспекция.

«Ответственность за нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства предусмотрена ст. 12.36.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напомнила водителям, что также нельзя записывать аудиосообщение или набирать смс.

- Если держите в руках телефон перед собой, пишете смс или записываете аудиосообщение, это тоже будет считаться нарушением, так как отвлекает водителя от управления транспортным средством и подвергает опасности его и окружающих, – говорится в сообщении.

Также ГИБДД проинформировала, что такое нарушение будет фиксироваться с помощью комплекса фотовидеофиксации.

В случае несогласия с постановлением обжаловать штраф возможно в течение 10 суток.

ГИБДД штраф

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