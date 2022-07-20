В Улан-Удэ волонтёр выходила больного килограммового щенка







Ирина продолжает следить за состоянием здоровья Амира, а ему уже планируют подыскивать хозяев.



Волонтёры рады, что им удалось выходить маловесного щенка. И теперь им надо закрыть долги за лечение в ветеринарной клинике, которое обошлось в 18,3 тысячи рублей. С этой просьбой они обратились к неравнодушным людям. Реквизиты опубликованы на странице фонда в соцсети «Вконтакте».



Ирина продолжает следить за состоянием здоровья Амира, а ему уже планируют подыскивать хозяев.Волонтёры рады, что им удалось выходить маловесного щенка. И теперь им надо закрыть долги за лечение в ветеринарной клинике, которое обошлось в 18,3 тысячи рублей. С этой просьбой они обратились к неравнодушным людям. Реквизиты опубликованы на странице фонда в соцсети «Вконтакте».

Волонтёр из бурятского фонда защиты животных «Собака счастья» за 20 дней выходила больного щенка. Пёсика, которого назвали Амиром, зоозащитница Ирина нашла на улице. Она не смогла остаться равнодушной к больному щенку.Выяснилось, что у Амира энтерит - воспалительное поражение слизистой оболочки тонкого кишечника. Вес собачки составляет всего 1200 граммов. Ирина днями и ночами ухаживала за ним, ставила уколы, давала таблетки, возила в ветеринарную клинику, чтобы ставить капельницы и проверять анализы. Но это не все жертвы, на которые пошла улан-удэнка.- Спала три-четыре часа в день, чтобы не пропустить момент, когда ему станет хуже, быть рядом и помочь. Ей пришлось взять неделю отпуска на работе, потому что силы были исчерпаны. Но она справилась, и Амир справился! Амир выздоровел! И теперь избалован, изнежен, зацелован, живёт с кошками и совсем не хочет переселяться на улицу, - пошутили в «Собаке счастья».