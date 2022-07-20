В Бурятии «Боевое братство» провело турнир по боксу

Турнир посвятили памяти ветеранов боевых действий



С 11 по 18 июля в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии соревнования по боксу, посвященные дню ветеранов боевых действий.



На соревнования приехали в том числе ребята из Иркутской области (Тулуна, Тайшета, Усть-Илимска, Железногорска). Всего приняли участие 72 человека.



- Таким образом отдается дань памяти погибшим в локальных конфликтах при выполнении служебно-боевых задач. Сборы и межрегиональный турнир по боксу прошёл на высшем уровне. Все тренеры и спортсмены получили большой заряд энергии и эмоций. Лучшим спортсменом турнира стал Руслан Малахов, - рассказали представители «Боевого братства».



Организаторами турнира были отделение «Боевого Братства» «Север» и клуб бокса Fair Going.





