Турнир посвятили памяти ветеранов боевых действий
С 11 по 18 июля в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии соревнования по боксу, посвященные дню ветеранов боевых действий.
На соревнования приехали в том числе ребята из Иркутской области (Тулуна, Тайшета, Усть-Илимска, Железногорска). Всего приняли участие 72 человека.
- Таким образом отдается дань памяти погибшим в локальных конфликтах при выполнении служебно-боевых задач. Сборы и межрегиональный турнир по боксу прошёл на высшем уровне. Все тренеры и спортсмены получили большой заряд энергии и эмоций. Лучшим спортсменом турнира стал Руслан Малахов, - рассказали представители «Боевого братства».
Организаторами турнира были отделение «Боевого Братства» «Север» и клуб бокса Fair Going.
В Бурятии «Боевое братство» провело турнир по боксу
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