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В Улан-Удэ у православной школы появилось собственное здание

В Улан-Удэ у православной школы появилось собственное здание
Общество,  Фото:пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии
Она будет располагаться на территории храма Вознесения Господня

В Бурятии православная классическая школа имени К.Д. Ушинского будет находиться на территории храма Вознесения Господня города Улан-Удэ. Молодой православной школе, которая работает в епархии третий год, было передано здание из епархиального фонда.

- Православная классическая школа имени К.Д. Ушинского начала свою образовательную деятельность по благословению митрополита Иосифа с назначением его на Бурятскую кафедру, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

С целью ознакомления с ходом подготовительных ремонтных работ школу посетили представители епархии, руководства школы и прихода, контролирующего ремонтные работы. Они обсудили вопросы, касающиеся подготовки к новому учебному году и дальнейшего развития православной школы.
Улан-Удэ православие школа образование епархия Бурятия

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