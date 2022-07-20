В Улан-Удэ у православной школы появилось собственное здание

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

Она будет располагаться на территории храма Вознесения Господня



В Бурятии православная классическая школа имени К.Д. Ушинского будет находиться на территории храма Вознесения Господня города Улан-Удэ. Молодой православной школе, которая работает в епархии третий год, было передано здание из епархиального фонда.



- Православная классическая школа имени К.Д. Ушинского начала свою образовательную деятельность по благословению митрополита Иосифа с назначением его на Бурятскую кафедру, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.



С целью ознакомления с ходом подготовительных ремонтных работ школу посетили представители епархии, руководства школы и прихода, контролирующего ремонтные работы. Они обсудили вопросы, касающиеся подготовки к новому учебному году и дальнейшего развития православной школы.

