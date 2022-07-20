В Бурятии впервые снизили штраф за дискредитацию Вооружённых сил

Пожилой женщине уменьшили штраф почти в три раза
Верховный суд Бурятии впервые изменил решение суда первой инстанции по статье 20.3.3 КоАП РФ о дискредитации Вооружённых сил РФ. Штраф жительнице Заиграевского района снижен с изначальных 40 до 15 тысяч рублей. Это даже меньше низшего предела санкции.
Об этом сообщила защитник пенсионерки Надежда Низовкина, опубликовавшая видео из зала суда.
- До сих пор в республике не вынесено ни одного оправдательного решения по данной статье, - пояснила правозащитница.
Как сообщал «Байкал-Daily», весной женщина в Viber-группе дачного товарищества (где состоят около 60 пользователей) опубликовала критическое сообщение о проводимой спецоперации. Местные жители обсуждали, как будут встречать земляков, вернувшихся с Украины, на что сельчанка категорически высказалась. Этим она разозлила собеседников, и они пожаловались на неё в правоохранительные органы.
Районный суд признал пенсионерку виновной статье 20.3.3 КоАП РФ и назначил штраф в размере 40 тысяч рублей. Юрист Надежда Низовкина подала апелляционную жалобу в Верховный суд.
В суде Надежда Низовкина пояснила, что в группе создавалась с целью решения хозяйственно-бытовых вопросов дачников, а не для политических обсуждений. Также она подчеркнула, что её подзащитная не была инициатором обсуждения, а лишь выразила собственное мнение. К тому же, группа не была публичной – в ней состояли лишь соседи.
В качестве смягчающих обстоятельств суд первой инстанции не учёл привлечение женщины впервые к административной ответственности, пенсионный возраст, сердечное заболевание. Кроме того, на иждивении у неё больной муж, перенёсший инсульт.
После выслушивания аргументов судья Верховного суда Бурятии постановила снизить штраф до 15 тысяч рублей. Отметим, по этой статье административного кодекса минимальный штраф – 30 тысяч.
Сама пенсионерка по-прежнему не считает себя виноватой.
- Я всё равно не согласна с этим решением. Я не жалею, что высказалась, - прокомментировала после судебного заседания женщина.
В Бурятии впервые снизили штраф за дискредитацию Вооружённых сил
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
67 деревьев повредили во время установки бордюрных камней
Пожилой женщине уменьшили штраф почти в три раза
Траур объявили по погибшему в ходе спецоперации Ринчину Арзухаеву
В 70-х годах на территории дацана гостиница уже была
Бурундуков очень заинтересовало, как лесники убираются на берегу Байкала
Вместо отменённых маршрутов планируют ввести новые
Детям из Бурятии рассказали о востоковедении
В колонии прошёл творческий конкурс
Речь идёт об отдалённых микрорайонах
Министр транспорта Александр Гоге прокомментировал объявление, опубликованное в местном телеграм-канале
Тепловые сети уже частично заполнены
Есть риск подцепить инфекционное заболевание
В столице Бурятии собираются внедрить комплексный план по снижению выбросов в атмосферу
Первые бои начнутся в 14:00
Максимальный показатель оказался у пробы, взятой в районе Бабушкина