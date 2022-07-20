Кристина Кондратьева выиграла бронзовую награду соревнований
19 июля в Грозном в рамках VIII всероссийской летней универсиады завершились соревнования по вольной борьбе. В турнире приняли участие 240 спортсменов из 49 вузов страны.
В универсиаде участвовала команда Бурятской сельскохозяйственной академии. В весовой категории до 57 кг бронзовую медаль завоевала Кристина Кондратьева, студентка агрономического факультета, сообщает пресс-служба вуза.
Напомним, что серебряные медали универсиады также выиграли студенты БГСХА. Призёр в весовой категории 74 кг Тумэн Бодиев – студент технологического факультета. Обладательница второго места в весовой категории 59 кг Мунсэл Цыденова – студентка агрономического факультета.
Всероссийская летняя универсиада завершится 22 июля в Чебоксарах состязаниями легкоатлетов.
Ещё одна студентка Бурятии стала призёром универсиады
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Также на социальных объектах города появятся памятные знаки
Она будет располагаться на территории храма Вознесения Господня
Кристина Кондратьева выиграла бронзовую награду соревнований
Ограничение электроснабжения будет в дневное время в период с 25 по 29 июля
Впервые на Улан-Удэнском авиационном заводе холдинга «Вертолёты России» состоялся отборочный тур «Ударной десятки» Госкорпорации Ростех
Ежедневно работают взрывотехники и кинологи
Местные жители возмущены состоянием новенькой детской площадки
Нельзя ни звонить, ни записывать голосовые сообщения
67 деревьев повредили во время установки бордюрных камней
Ради этого женщина даже брала отпуск на работе
Турнир посвятили памяти ветеранов боевых действий
Пожилой женщине уменьшили штраф почти в три раза
Траур объявили по погибшему в ходе спецоперации Ринчину Арзухаеву
В 70-х годах на территории дацана гостиница уже была
Бурундуков очень заинтересовало, как лесники убираются на берегу Байкала