Траур объявили по погибшему в ходе спецоперации Ринчину Арзухаеву
20 июля в Окинском районе Бурятии объявлено днём траура в связи с гибелью гвардии сержанта Арзухаева Ринчина Викторовича. Он погиб в ходе спецоперации на Украине.
- Территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, республиканским органам исполнительной власти, органам местного самоуправления муниципального образования «Окинский район» приспустить государственные флаги Российской Федерации, Республики Бурятия и отменить развлекательные мероприятия, - говорится в сообщении районной администрации
Ринчин Арзухаев родился 17 августа 1995 года в селе Хурга Окинского района.
Гвардии сержант героически погиб, выполняя боевую задачу в ходе специальной военной операции. Представлен к награждению орденом Мужества посмертно.
У него остались мама, жена и шестимесячный сын.
- Выражаем глубокие соболезнования родным и близким в связи с трагической гибелью во время спецоперации на Украине нашего земляка. Наши слова поддержки родным и близким Ринчина. Понимаем ваши чувства. Разделяем ваше горе. Вечная память нашему земляку. Скорбим и помним, - принёс соболезнования глава Окинского района Матвей Мадасов.
Гражданская панихида и митинг-прощание состоятся 20 июля в улусе Хурга.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее траур в память о погибшем на Украине Цырен-Доржа Дарбалаеве объявили в Тункинском районе Бурятии. Изначально планировалось, что траур будет пятидневным, а затем его продлили до конца июля.
В ещё одном районе Бурятии объявили траур по погибшему военному
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