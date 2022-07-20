Ветераны Иволгинского района посоревнуются на спартакиаде
5 августа в Иволгинском районе Бурятии состоится спартакиада среди ветеранов. Спортивные состязания пройдут по 5 видам: лёгкая атлетика, волейбол, шахматы, дартс и настольный теннис.
В спартакиаде могут участвовать сборные команды пенсионеров сельских поселений, организаций и учреждений Иволгинского района, а также неработающие жители. В составе команды должно быть по 16 человек, включая представителя команды. Обязательное условие для участия – прописка в Иволгинском районе.
Заявки принимаются до 2 августа. Предварительную заявку необходимо направить на электронную почту: [email protected] с пометкой «Спартакиада пенсионеров». Об этом сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района.
Возрастное ограничение 0+
В районе Бурятии выявят сильнейших среди пенсионеров
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Во всероссийских соревнованиях примут участие спортсмены младше 17 лет
Верующие Бурятии отметят праздник Свято-Одигитриевского собора
Город вновь отметит традиционный армянский праздник
Рефинансировать ипотечные кредиты станет проще
Спортивные занятия проводятся в рамках программы «Модуль здоровья»
В Иркутской области проведут литературный фестиваль «Этим летом в Иркутске»
Регион получит финансирование на приобретение государственной символики для общеобразовательных организаций
По пятницам на арт-чердаке будут проводится киносеансы
Также на социальных объектах города появятся памятные знаки
Она будет располагаться на территории храма Вознесения Господня
Кристина Кондратьева выиграла бронзовую награду соревнований
Ограничение электроснабжения будет в дневное время в период с 25 по 29 июля
Впервые на Улан-Удэнском авиационном заводе холдинга «Вертолёты России» состоялся отборочный тур «Ударной десятки» Госкорпорации Ростех
За полгода в республике заключили 142 соцконтракта на развитие личного подсобного хозяйства
Экзамен и собеседование провели онлайн