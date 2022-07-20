В Иволгинском дацане Бурятии строят гостиницу

В 70-х годах на территории дацана гостиница уже была
В Бурятии на территории Иволгинского дацана строят гостиницу. Её возводят благодаря помощи мецената – крупной строительной компании, сообщается в группе «Иволга-инфо».
Здание будет стоять на месте старой гостиницы Иволгинского дацана. Та гостиница появилась в 1977 году при XIX Пандито Хамбо Ламе Жамбале Доржи Гомбоеве. Однако затем объект ликвидировали.
На сегодняшний день рабочие приступили к перекрытию потолка, раскинули арматуру. На днях будут заливать бетон.
67 деревьев повредили во время установки бордюрных камней
Пожилой женщине уменьшили штраф почти в три раза
Траур объявили по погибшему в ходе спецоперации Ринчину Арзухаеву
В 70-х годах на территории дацана гостиница уже была
Бурундуков очень заинтересовало, как лесники убираются на берегу Байкала
Вместо отменённых маршрутов планируют ввести новые
Детям из Бурятии рассказали о востоковедении
В колонии прошёл творческий конкурс
Речь идёт об отдалённых микрорайонах
Министр транспорта Александр Гоге прокомментировал объявление, опубликованное в местном телеграм-канале
Тепловые сети уже частично заполнены
Есть риск подцепить инфекционное заболевание
В столице Бурятии собираются внедрить комплексный план по снижению выбросов в атмосферу
Первые бои начнутся в 14:00
Максимальный показатель оказался у пробы, взятой в районе Бабушкина