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В Иволгинском дацане Бурятии строят гостиницу

В Иволгинском дацане Бурятии строят гостиницу
Общество,  Фото:"Иволга-инфо"
В 70-х годах на территории дацана гостиница уже была

В Бурятии на территории Иволгинского дацана строят гостиницу. Её возводят благодаря помощи мецената – крупной строительной компании, сообщается в группе «Иволга-инфо».


Здание будет стоять на месте старой гостиницы Иволгинского дацана. Та гостиница появилась в 1977 году при XIX Пандито Хамбо Ламе Жамбале Доржи Гомбоеве. Однако затем объект ликвидировали.

На сегодняшний день рабочие приступили к перекрытию потолка, раскинули арматуру. На днях будут заливать бетон.





дацан Иволгинский дацан буддизм гостиница

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