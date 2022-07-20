В Иволгинском дацане Бурятии строят гостиницу













В Бурятии на территории Иволгинского дацана строят гостиницу. Её возводят благодаря помощи мецената – крупной строительной компании, сообщается в группе «Иволга-инфо».Здание будет стоять на месте старой гостиницы Иволгинского дацана. Та гостиница появилась в 1977 году при XIX Пандито Хамбо Ламе Жамбале Доржи Гомбоеве. Однако затем объект ликвидировали.На сегодняшний день рабочие приступили к перекрытию потолка, раскинули арматуру. На днях будут заливать бетон.