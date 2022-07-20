В Бурятии на Байкале засняли любопытных бурундуков







Проконтролировать процесс уборки выбежала семейка бурундуков.



- Они забрались на камни и наблюдали, как мы собираем мусор. Бегали вокруг нас, и мы не смогли устоять – угостили пушистых крох хлебом и печеньем. Они совсем нас не боялись, а лакомства брали из рук, - с улыбкой рассказала участковый лесничий Кикинского лесничества Ольга Игумнова.







В Прибайкальском районе Бурятии прошла экологическая акция «Живи, лес!» по уборке мусора, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.Более 30 сотрудников республиканского агентства лесного хозяйства, Кикинского и Байкальского лесхозов, лесничеств обменяли лесные инструменты на перчатки, мешки и грабли. С такими наборами лесники отправились к озеру Байкал.Уборка прошла в местности Ярцы, а также вблизи каменной Черепахи.- Тут есть беседки, где жители республики и туристы могут отдохнуть и полюбоваться на красоту священного озера. Однако не все забирают мусор с собой. Люди никак не могут понять, что, засоряя леса и берега водоёмов, мы наносим огромный ущерб экологии, а значит, личному здоровью, и своими же руками отнимаем у будущих поколений возможность наслаждаться красотой природы и дышать свежим воздухом, - поделился руководитель Байкальского лесхоза Евгений Алексеев.Пластиковые и стеклянные бутылки, жестяные банки из-под консервов, бумажные упаковки, пластмассовые изделия, полиэтиленовые пакеты и рыболовные сети – это далеко не полный список отходов, который попал в мусорные мешки участников акции. За несколько часов лесники собрали и вывезли более 50 мешков мусора.- Мы каждый год принимаем участие в таких акциях, и хотим отметить, что мусора становится всё меньше, а значит, отдыхающие становятся сознательнее, - поделились специалисты.