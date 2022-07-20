Мэр Улан-Удэ потребовал восстановить повреждённую аллею на Лимонова

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

67 деревьев повредили во время установки бордюрных камней



В Улан-Удэ 67 деревьев повредила подрядная организация «Дорстройинвест» в ходе ремонта дороги по улице Лимонова в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сегодня на планерном совещании мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков потребовал доложить о ситуации и принять все меры по восстановлению аллеи, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



Деревья были повреждены во время установки бордюрных камней. Отдел экологии комитета городского хозяйства составил опись и рассчитал компенсационную выплату в размере 820,6 тысяч рублей. Требование о выплате было направлено подрядной организации.



- Управление административного контроля КГХ вызвало подрядчика на явку 21 июля для составления протокола об административном правонарушении. Подрядчику грозят штрафные санкции от 60 до 100 тысяч рублей. Повреждения были большие, кроме того, подрядчик не среагировал сразу, пришлось отрабатывать с ним, направлять официальные уведомления. На сегодняшний день от подрядчика так и не поступил ответ, будет ли он восстанавливать аллею в добровольном порядке. Отмечу, если подрядчик добровольно не оплатит компенсационную выплату за порчу зелёных насаждений, деньги будут взысканы в судебном порядке, - доложил руководитель администрации Железнодорожного района Николай Попов.



По его словам, совместно с комитетом городского хозяйства, городским лесничеством и комитетом по архитектуре и градостроительству отрабатывается вопрос замены зелёных насаждений и устройства живой изгороди.



- Включайте полный механизм и решайте проблему. Подавайте в суд на подрядчика. И заменять хорошую аллею на изгородь не нужно. Должна быть именно аллея, это же красивая часть Железнодорожного района, здесь много социальных объектов – школы, сады, стадионы, парк. Подрядчик несёт ответственность, с его помощью и восстанавливайте аллею, - заявил Игорь Шутенков.



Напомним, ремонт дороги по улице Лимонова продолжается, срок окончания работ – 1 октября 2022 года. Гарантия объекта составляет 5 лет.

