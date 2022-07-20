20 июля

19 июля

Популярное

Мэр Улан-Удэ потребовал восстановить повреждённую аллею на Лимонова

Мэр Улан-Удэ потребовал восстановить повреждённую аллею на Лимонова
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
67 деревьев повредили во время установки бордюрных камней

В Улан-Удэ 67 деревьев повредила подрядная организация «Дорстройинвест» в ходе ремонта дороги по улице Лимонова в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сегодня на планерном совещании мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков потребовал доложить о ситуации и принять все меры по восстановлению аллеи, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Деревья были повреждены во время установки бордюрных камней. Отдел экологии комитета городского хозяйства составил опись и рассчитал компенсационную выплату в размере 820,6 тысяч рублей. Требование о выплате было направлено подрядной организации.

- Управление административного контроля КГХ вызвало подрядчика на явку 21 июля для составления протокола об административном правонарушении. Подрядчику грозят штрафные санкции от 60 до 100 тысяч рублей. Повреждения были большие, кроме того, подрядчик не среагировал сразу, пришлось отрабатывать с ним, направлять официальные уведомления. На сегодняшний день от подрядчика так и не поступил ответ, будет ли он восстанавливать аллею в добровольном порядке. Отмечу, если подрядчик добровольно не оплатит компенсационную выплату за порчу зелёных насаждений, деньги будут взысканы в судебном порядке, - доложил руководитель администрации Железнодорожного района Николай Попов.

По его словам, совместно с комитетом городского хозяйства, городским лесничеством и комитетом по архитектуре и градостроительству отрабатывается вопрос замены зелёных насаждений и устройства живой изгороди.

- Включайте полный механизм и решайте проблему. Подавайте в суд на подрядчика. И заменять хорошую аллею на изгородь не нужно. Должна быть именно аллея, это же красивая часть Железнодорожного района, здесь много социальных объектов – школы, сады, стадионы, парк. Подрядчик несёт ответственность, с его помощью и восстанавливайте аллею, - заявил Игорь Шутенков.

Напомним, ремонт дороги по улице Лимонова продолжается, срок окончания работ – 1 октября 2022 года. Гарантия объекта составляет 5 лет. 
администрацияУУ Улан-Удэ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Мэр Улан-Удэ потребовал восстановить повреждённую аллею на Лимонова
Мэр Улан-Удэ потребовал восстановить повреждённую аллею на Лимонова
Общество, 20.07.2022
67 деревьев повредили во время установки бордюрных камней
В мэрии Улан-Удэ объяснили отмену 12 автобусных маршрутов
В мэрии Улан-Удэ объяснили отмену 12 автобусных маршрутов
Общество, 20.07.2022
Вместо отменённых маршрутов планируют ввести новые
Кяхтинский краеведческий музей презентовал передвижную выставку
Кяхтинский краеведческий музей презентовал передвижную выставку
Общество, 20.07.2022
Детям из Бурятии рассказали о востоковедении
В Улан-Удэ осуждённые расписали тарелки и кружки
В Улан-Удэ осуждённые расписали тарелки и кружки
Общество, 20.07.2022
В колонии прошёл творческий конкурс
В Улан-Удэ планируют отменить 12 маршрутов
В Улан-Удэ планируют отменить 12 маршрутов
Общество, 20.07.2022
Речь идёт об отдалённых микрорайонах
Минтранс Бурятии опроверг информацию об упразднении «невыгодного» автобуса
Минтранс Бурятии опроверг информацию об упразднении «невыгодного» автобуса
Общество, 20.07.2022
Министр транспорта Александр Гоге прокомментировал объявление, опубликованное в местном телеграм-канале
Горячую воду в Улан-Удэ пообещали включить 21 июля
Горячую воду в Улан-Удэ пообещали включить 21 июля
Общество, 20.07.2022
Тепловые сети уже частично заполнены
Купание в Селенге в Улан-Удэ опасно для здоровья
Купание в Селенге в Улан-Удэ опасно для здоровья
Общество, 20.07.2022
Есть риск подцепить инфекционное заболевание
Мэр Улан-Удэ: «Мы нашли пути решения проблемы грязного воздуха»
Мэр Улан-Удэ: «Мы нашли пути решения проблемы грязного воздуха»
Общество, 20.07.2022
В столице Бурятии собираются внедрить комплексный план по снижению выбросов в атмосферу
Байкал сильно загрязнён микропластиком
Байкал сильно загрязнён микропластиком
Общество, 20.07.2022
Максимальный показатель оказался у пробы, взятой в районе Бабушкина
От укусов клещей пострадали почти 3,5 тысячи жителей Бурятии
От укусов клещей пострадали почти 3,5 тысячи жителей Бурятии
Общество, 20.07.2022
Растёт число заболевших клещевыми инфекциями
В Сочи открылась выставка о бурятском этносе
В Сочи открылась выставка о бурятском этносе
Общество, 20.07.2022
На выставке представлены графические работы Солбона Лыгденова
В Бурятии проведут фестиваль огурцов
В Бурятии проведут фестиваль огурцов
Общество, 20.07.2022
Кабанский район вновь примет «Фофоновский огурец»
В Иркутской области выберут «Самого сильного на селе»
В Иркутской области выберут «Самого сильного на селе»
Общество, 20.07.2022
Регион присоединится к всероссийскому турниру по силовому экстриму

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^