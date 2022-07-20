На месте гибели драматурга Вампилова установят памятную стелу

В Иркутской области проведут литературный фестиваль «Этим летом в Иркутске»
С 16 по 19 августа в Иркутске пройдёт пятнадцатый, юбилейный фестиваль «Этим летом в Иркутске» (12+), посвящённый 85-летию со дня рождения Валентина Распутина и Александра Вампилова, 90-летию со дня рождения Евгения Евтушенко и 85-летию региона.
За месяц до начала основной программы фестиваля, 16 июля, в городе Зима уже состоялась премьера музыкально-поэтического спектакля «Больше, чем поэт!» (16+), посвящённого 90-летию со дня рождения Евгения Евтушенко. Ещё два показа проходят в Иркутске. Один из них состоялся – 18 июля, в день рождения поэта на сцене Иркутского драматического театра имени Н. П. Охлопкова.
Фестиваль в Иркутске пройдёт на площадках семи областных учреждений культуры. 16 августа на площади перед Иркутским драматическим театром им. Н. П. Охлопкова, а затем и на основной сцене состоится торжественное открытие фестиваля.
В Иркутском областном кинофонде 17 и 18 августа состоятся кинопоказы под открытым небом, встреча с киноактёром, режиссёром и исполнителем главной роли в фильме «Прощание в июне» (12+) Яковом Ломкиным.
Культурный центр Александра Вампилова 17 августа установит памятную стелу на месте гибели драматурга у истока Ангары. 18 августа на малой родине Александра Вампилова, в посёлке Кутулик, состоится премьера спектакля к 85-летию драматурга «Август. Расставания и встречи» (18+), 19 августа спектакль пройдёт на сцене Иркутского театра юного зрителя.
18 августа в Иркутском театре юного зрителя покажут спектакль «Сарафановы» (16+) по мотивам пьесы Александра Вампилова «Старший сын». После спектакля пройдёт творческая встреча с актёрами, которые приняли участие в первой постановке спектакля.
Иркутский областной театр кукол «Аистёнок» 19 августа проведёт фестивальный показ спектакля «Утиная охота. Сны Зилова» (16+).
В Иркутском областном краеведческом музее имени Н. Н. Муравьева-Амурского состоится награждение победителей национальной премии имени Валентина Распутина, в котором примет участие президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Гостем краеведческого музея станет заведующий музейным центром «Московский дом Достоевского» Павел Фокин, с которым иркутяне смогут встретиться в дни фестиваля.
Иркутская областная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского готовит обширную литературную программу, гостями которой станут писатель, сценарист, литературный критик Павел Басинский; писатель, эссеист, лауреат премии правительства РФ Владислав Отрошенко; креативный директор «Дома творчества Переделкино» Юлия Вронская и другие. Молодые писатели Иркутска смогут принять участие в литературной мастерской, которая пройдёт в основные дни фестиваля.
Почётным гостем литературной программы фестиваля станет Ольга Зиновьева, российский общественный деятель, жена, соратник и хранитель творческого и интеллектуального наследия Александра Зиновьева, известного русского мыслителя, философа, логика, социолога, писателя и гражданина, которому в этом году исполнилось бы 100 лет. В дни фестиваля в Молчановке откроется выставка, посвящённая жизненному и творческому пути философа.
Новым направлением литературной программы фестиваля станет «родительская площадка», в которой эксперты-практики Анна Раппопорт (Санкт-Петербург), Марина Дворская (Библиорезиденция «Шкаф», Санкт-Петербург), преподаватель литературы Анастасия Брюханова (Иркутск) примут участие в дискуссии для родителей «Привычка читать», дадут советы по детской литературе и «списки чтения».
В рамках экологической программы фестиваля в Байкальске пройдёт публичная дискуссия о роли креативных индустрий в развитии моногородов. В ней примут участие российский фотограф, победитель международных конкурсов Елена Аносова, главный редактор журнала «Современная библиотека» Любовь Казаченкова, эксперт в области цифровых коммуникаций, основатель и директор проекта «Идеи для музеев» Анна Михайлова, руководители и участники арт-резиденции «Дело о клубнике» в Байкальске, эксперты и гости фестиваля. Об этом сообщает портал «Культура 38».
Возрастное ограничение 12+
На месте гибели драматурга Вампилова установят памятную стелу
Общество, Фото:
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