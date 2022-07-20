В Иркутске впервые разыграют «Кубок Байкала» по теннису

Во всероссийских соревнованиях примут участие спортсмены младше 17 лет



В Иркутске на теннисных кортах клуба «Удача» с 22 по 26 августа пройдут всероссийские соревнования по теннису «Кубок Байкала» среди спортсменов до 17 лет. Турнир такого уровня состоится в регионе впервые. Главный судья соревнований – председатель коллегии спортивных судей федерации тенниса России Андрей Зимин.



Заявочная кампания в самом разгаре. Для участия в кубке уже заявились по 20 юношей и девушек из Москвы, Шелехова, Рязани, Химок, Ханты-Мансийска, Череповца, Новосибирска, Ставрополя, Иркутска и других городов России.



- Иркутская область как принимающая сторона готовится продемонстрировать высокий уровень организации турнира, - сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



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