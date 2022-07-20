Во всероссийских соревнованиях примут участие спортсмены младше 17 лет
В Иркутске на теннисных кортах клуба «Удача» с 22 по 26 августа пройдут всероссийские соревнования по теннису «Кубок Байкала» среди спортсменов до 17 лет. Турнир такого уровня состоится в регионе впервые. Главный судья соревнований – председатель коллегии спортивных судей федерации тенниса России Андрей Зимин.
Заявочная кампания в самом разгаре. Для участия в кубке уже заявились по 20 юношей и девушек из Москвы, Шелехова, Рязани, Химок, Ханты-Мансийска, Череповца, Новосибирска, Ставрополя, Иркутска и других городов России.
- Иркутская область как принимающая сторона готовится продемонстрировать высокий уровень организации турнира, - сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Возрастное ограничение 0+
В Иркутске впервые разыграют «Кубок Байкала» по теннису
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Бакалдын» снова соберёт друзей на севере Байкала
Ветераны Иволгинского района посоревнуются на спартакиаде
Во всероссийских соревнованиях примут участие спортсмены младше 17 лет
Верующие Бурятии отметят праздник Свято-Одигитриевского собора
Город вновь отметит традиционный армянский праздник
Рефинансировать ипотечные кредиты станет проще
Спортивные занятия проводятся в рамках программы «Модуль здоровья»
В Иркутской области проведут литературный фестиваль «Этим летом в Иркутске»
Регион получит финансирование на приобретение государственной символики для общеобразовательных организаций
По пятницам на арт-чердаке будут проводится киносеансы
Также на социальных объектах города появятся памятные знаки
Она будет располагаться на территории храма Вознесения Господня
Кристина Кондратьева выиграла бронзовую награду соревнований
Ограничение электроснабжения будет в дневное время в период с 25 по 29 июля
Впервые на Улан-Удэнском авиационном заводе холдинга «Вертолёты России» состоялся отборочный тур «Ударной десятки» Госкорпорации Ростех