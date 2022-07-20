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В мэрии Улан-Удэ объяснили отмену 12 автобусных маршрутов

В мэрии Улан-Удэ объяснили отмену 12 автобусных маршрутов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Вместо отменённых маршрутов планируют ввести новые

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ в течение этого и следующего года планируют отменить 12 маршрутов. Большинство из них уже давно не работают, но и есть действующие, например №4.

Как выяснилось, вместо маршрутов №№ 4, 5, 28, 28 «Первое поле», 36, 42, 51, 54, 64, 10А, 70А и 71А будут вводить новые, более оптимальные.

- Оптимизация маршрутной сети в 2022-2023 годах предусмотрена в новой транспортной модели города. Пермская компания «Агентство дорожной информации Радар» с сентября прошлого года проводила исследование пассажиропотока в городе и в результате разработала транспортную модель, которая разбита на три этапа, - сообщили в администрации города.

Новая транспортная модель предусматривает уменьшение параллельных маршрутов и дублирования, отмену старых маршрутов, внедрение нового тарифного меню, системы пересадок и просчёт экономики, главное и первостепенное – приобретение новых автобусов.

Нынешний план-график отмены 12 городских маршрутов сейчас находится на согласовании в прокуратуре.

- Работа по оптимизации маршрутной сети велась постоянно. Ранее действовавшим документом планирования регулярных перевозок по городским маршрутам Улан-Удэ на период 2017-2020 годы была предусмотрена отмена шести маршрутов. За период с 2016 года изменён путь следования 16 маршрутов, установлено 11 новых маршрутов, - отметили в мэрии.

Уже в этом году в город поступят автобусы среднего класса ПАЗ 320435-04: в октябре – 22, в ноябре – 22, в декабре – 21. Ещё 73 автобуса приобретаются благодаря поддержке минтранса России. В августе поступят первые 11 автобусов, до конца года ещё 48. Оставшиеся 14 автобусов - в начале 2023 года.

автобусы общественный транспорт

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