В Бурятии состоится фестиваль эвенкийской культуры

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

«Бакалдын» снова соберёт друзей на севере Байкала



Всех любителей активного семейного отдыха и здорового образа жизни приглашают на традиционный праздник-фестиваль «Бакалдын на Северном Байкале». Мероприятие пройдёт 30 июля в Северобайкальском районе Бурятии, на территории водолечебницы «Хакусы». Начало праздника в 15:00.



- «Бакалдын» в переводе с эвенкийского значит «встреча» – встреча друзей, семей, родовых племён, единомышленников. Этот праздник погружает в культуру коренного народа Северного Байкала, знакомит с жизнью и бытом эвенков, их творчеством и культурой, а также с традициями и обычаями бережного отношения к природе, что так созвучно с целями особо охраняемых природных территорий. Всё мероприятие проходит в едином «русле» живого общения и обмена опытом между поколениями, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



В программе праздника: театрализованное представление, выступление творческих эвенкийских коллективов, мастер-классы, народные обряды и игры, конкурсно-развлекательная программа и многое другое.



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