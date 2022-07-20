«Бакалдын» снова соберёт друзей на севере Байкала
Всех любителей активного семейного отдыха и здорового образа жизни приглашают на традиционный праздник-фестиваль «Бакалдын на Северном Байкале». Мероприятие пройдёт 30 июля в Северобайкальском районе Бурятии, на территории водолечебницы «Хакусы». Начало праздника в 15:00.
- «Бакалдын» в переводе с эвенкийского значит «встреча» – встреча друзей, семей, родовых племён, единомышленников. Этот праздник погружает в культуру коренного народа Северного Байкала, знакомит с жизнью и бытом эвенков, их творчеством и культурой, а также с традициями и обычаями бережного отношения к природе, что так созвучно с целями особо охраняемых природных территорий. Всё мероприятие проходит в едином «русле» живого общения и обмена опытом между поколениями, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
В программе праздника: театрализованное представление, выступление творческих эвенкийских коллективов, мастер-классы, народные обряды и игры, конкурсно-развлекательная программа и многое другое.
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В Бурятии состоится фестиваль эвенкийской культуры
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