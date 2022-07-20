Детям из Бурятии рассказали о востоковедении
Для ребят из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Добрый» сотрудники Кяхтинского краеведческого музея представили передвижную выставку (0+). Выставка «Живу я здесь единственно для Отечества». была посвящена жизни и биографии основоположника российского востоковедения Никиты Бичурина.
Дети увидели авторские фотокопии изданий на китайском языке, которые являются уникальным достоянием музея.
- Бичурин издал множество книг по истории, географии, этнографии народов Азии. Ученые труды сделали его крупнейшим российским ученым- востоковедом, членом- корреспондентом Академии наук и составили целый этап в развитии мирового востоковедения. Никита Яковлевич был уважаем в европейском научном мире, дружил с известнейшими людьми того времени: Александром Пушкиным, Иваном Крыловым, Виссарионом Белинским, декабристами и другими, - рассказали ребятам сотрудники музея.
Ребята узнали, что под руководством Бичурина в Троицкосавске - Кяхте в 19 веке преподавался китайский язык в училище китайского языка.
- Мероприятия такого рода должны привлекать нашу современную молодежь к познанию и изучению истории малой родины. Музей обладает огромными историческими ресурсами наследия нашего города. Задача научных сотрудников музея- донести их как можно большему числу неравнодушных людей, - отметили в минкультуры Бурятии.
Кяхтинский краеведческий музей презентовал передвижную выставку
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