В Улан-Удэ осуждённые расписали тарелки и кружки

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

В колонии прошёл творческий конкурс



В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ прошёл конкурс художественного творчества по росписи предметов обихода. Мероприятие провели в студии кабельного телевидения колонии.



Художницы продемонстрировали своё мастерство и посоревновались в умении творческого оформления. Женщины расписали кружку, тарелку, разделочную доску. На оформление каждой участнице уделялось по 60 минут.



- С помощью этого конкурса поддержали творческие способности осуждённых, а также помогли в развитии мелкой моторики, - сообщает пресс-службе УФСИН по Бурятии.



