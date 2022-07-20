В колонии прошёл творческий конкурс
В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ прошёл конкурс художественного творчества по росписи предметов обихода. Мероприятие провели в студии кабельного телевидения колонии.
Художницы продемонстрировали своё мастерство и посоревновались в умении творческого оформления. Женщины расписали кружку, тарелку, разделочную доску. На оформление каждой участнице уделялось по 60 минут.
- С помощью этого конкурса поддержали творческие способности осуждённых, а также помогли в развитии мелкой моторики, - сообщает пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые расписали тарелки и кружки
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