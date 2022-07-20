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Минтранс Бурятии опроверг информацию об упразднении «невыгодного» автобуса

Минтранс Бурятии опроверг информацию об упразднении «невыгодного» автобуса
Общество, 
Министр транспорта Александр Гоге прокомментировал объявление, опубликованное в местном телеграм-канале

На днях в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ & Бурятия» опубликовали возмущённый пост от жителей микрорайона Батарейка. Они утверждали об отмене автобусного маршрута.

«Когда Глава не указ. Жители микрорайона Батарейка в Улан-Удэ вынуждены ходить домой пешком, потому что автобус, который им выделил Алексей Цыденов, стало невыгодно содержать», - так начинался текст сообщения.

Речь идёт о строительстве третьего моста из-за которого жители Батарейки столкнулись с некоторыми неудобствами. Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2021 года сквозной проезд по улице 3-я Транспортная закрыли до 15 ноября 2024 года

«Автобус, на котором они добирались домой, перестал довозить до конечной. За помощью пришлось обращаться к главе республики. Алексей Самбуевич решил вопросик и поручил выделить транспорт, с Элеватора до Теплоприбора. Всё шло хорошо до недавнего времени. Поездки «с ветерком» закончились, потому что новый маршрут стало невыгодно содержать. Заказчик просто решил не оплачивать счета, и Минтранс Бурятии осчастливил жителей объявлением, мол, извиняйте ребята, денег нет, дальше сами», - продолжили в «Весь Улан-Удэ & Бурятия».

В подкрепление слов опубликовали некое объявление, в котором говорилось о прекращении перевозок с 18 июля.

В министерстве строительства Бурятии опровергли это заявление и заверили, что маршрут продолжает ходить и будет ходить в дальнейшем. С разъяснениями выступил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

- В связи с закрытием улицы Третья транспортная нами был организован подвозящий маршрут, который подвозит людей от Элеватора до Теплоприбора. Данный маршрут работает с 7 утра до 19 часов. В настоящее время маршрут функционирует и продолжит свою работу до завершения строительства моста, - сказал Александр Гоге.



Третий мост через Уду в створе улиц Сахьяновой и 3-я Транспортная строят с апреля 2020 года. На строительство из федерального бюджета направят около 7,5 млрд рублей. Согласно контракту, объект должен быть сдан в конце 2024 года.

общественный транспорт автобус

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