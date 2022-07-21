Финал соревнований пройдёт 13 августа
Турнир по панна-болу состоится во дворах Иркутска. Такие соревнования по уличному футболу проходят между командами из двух игроков. Как отмечают организаторы, основная задача проекта – популяризация здорового образа жизни.
Отборочные этапы стартуют в 17:00 на следующих площадках городского спортивно-методического центра:
- 21 июля – микрорайон Топкинский, 10;
- 28 июля – улица Лопатина, 51;
- 2 августа – улица Тельмана, 53;
- 4 августа – микрорайон Университетский, 87.
Лучшие команды встретятся в финале 13 августа на острове Юность.
Запись на турнир осуществляется в день его проведения. Количество участников не ограничено.
Возрастное ограничение 0+
Справка
Панна-бол – один из видов уличного футбола, популярен среди профессиональных спортсменов. Здесь важно умение максимально контролировать мяч, выполнять трюки. Панна развивает базовые навыки, тренирует реакцию и скорость, а также оттачивает мастерство игры с мячом в защите.
Чаще в панна-бол играют в формате один на один. Главная особенность и отличие от футбола – это правило «проброшенного мяча» между ног соперника.
В Иркутске стартует турнир по панна-болу
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