Горячую воду в Улан-Удэ пообещали включить 21 июля

Тепловые сети уже частично заполнены



Горячую воду в Улан-Удэ начнут подавать с 21 июля. Об этом на планёрном совещании мэра Игоря Шутенкова сообщил директор филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14» Андрей Соболев.



– С 21 числа подаём горячую воду по зоне действия ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Тепловые сети на сегодняшний день частично заполнены. Продолжаем заполнение. Сегодня ставим на циркуляцию, завтра возобновим подачу горячей воды, – сообщил он.



Внутридомовые сети жилых домов находятся в зоне ответственности управляющих организаций. «ТГК-14» подаёт ресурс до внешней стены дома, а далее управляющие компании и ТСЖ открывает задвижки, подключая тем самым дом к горячему водоснабжению. Поэтому при отсутствии горячей воды, в первую очередь, необходимо обращаться в свою управляющую компанию, пояснили в администрации города.



Горячее водоснабжение у потребителей Железнодорожного, Советского и Октябрьского районов Улан-Удэ в зоне обслуживания ТЭЦ-1 отключили 11 июля.





