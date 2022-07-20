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Горячую воду в Улан-Удэ пообещали включить 21 июля

Горячую воду в Улан-Удэ пообещали включить 21 июля
Общество,  Фото:pixabay.com
Тепловые сети уже частично заполнены

Горячую воду в Улан-Удэ начнут подавать с 21 июля. Об этом на планёрном совещании мэра Игоря Шутенкова сообщил директор филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14» Андрей Соболев.

– С 21 числа подаём горячую воду по зоне действия ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Тепловые сети на сегодняшний день частично заполнены. Продолжаем заполнение. Сегодня ставим на циркуляцию, завтра возобновим подачу горячей воды, – сообщил он.

Внутридомовые сети жилых домов находятся в зоне ответственности управляющих организаций. «ТГК-14» подаёт ресурс до внешней стены дома, а далее управляющие компании и ТСЖ открывает задвижки, подключая тем самым дом к горячему водоснабжению. Поэтому при отсутствии горячей воды, в первую очередь, необходимо обращаться в свою управляющую компанию, пояснили в администрации города.

Горячее водоснабжение у потребителей Железнодорожного, Советского и Октябрьского районов Улан-Удэ в зоне обслуживания ТЭЦ-1 отключили 11 июля.


горячее водоснабжение

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