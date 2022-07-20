Также на социальных объектах города появятся памятные знаки
В Иркутской области прошло совещание по вопросу создания в областном центре сквера памяти, посвящённого жителям региона, погибшим в интернациональных конфликтах начиная с периода окончания Великой Отечественной войны и по сегодняшний день.
Уже создана рабочая группа, в которую вошли представители правительства региона, администрации Иркутска, ветеранских организаций. В ближайшее время запланировано рассмотреть варианты концепции будущего сквера, обсудить с общественностью его территориальную составляющую.
Кроме того, рассматривалась инициатива памятных знаков на социальных объектах города. Как отметил заместитель мэра Иркутска Виталий Барышников, осенью этого года в городе будет установлена памятная доска радисту-разведчику 57-й отдельной роты специального назначения 8-й гвардейской ордена Ленина общевойсковой армии рядовому Эдуарду Станиславовичу Дьяконову. Указом президента Российской Федерации от 5 июля 2022 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ему присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Будучи раненным в ходе боестолкновения, он накрыл собой гранату, прикрывая отход группы, и в итоге ценой своей жизни спас своих товарищей.
Памятная доска будет установлена на фасаде гимназии №25 города Иркутск, где учился Эдуард Дьяконов. Организационные моменты по этому вопросу и идею создания общественного пространства глава региона Игорь Кобзев также обсудил в рамках встречи с матерью Героя России. От себя и от лица представителей правительства области он выразил соболезнования Ольге Николаевне Дьяконовой, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутске создадут сквер памяти погибших в интернациональных конфликтах
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Также на социальных объектах города появятся памятные знаки
Она будет располагаться на территории храма Вознесения Господня
Кристина Кондратьева выиграла бронзовую награду соревнований
Ограничение электроснабжения будет в дневное время в период с 25 по 29 июля
Впервые на Улан-Удэнском авиационном заводе холдинга «Вертолёты России» состоялся отборочный тур «Ударной десятки» Госкорпорации Ростех
Ежедневно работают взрывотехники и кинологи
Местные жители возмущены состоянием новенькой детской площадки
Нельзя ни звонить, ни записывать голосовые сообщения
67 деревьев повредили во время установки бордюрных камней
Ради этого женщина даже брала отпуск на работе
Турнир посвятили памяти ветеранов боевых действий
Пожилой женщине уменьшили штраф почти в три раза
Траур объявили по погибшему в ходе спецоперации Ринчину Арзухаеву
В 70-х годах на территории дацана гостиница уже была
Бурундуков очень заинтересовало, как лесники убираются на берегу Байкала