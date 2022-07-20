В Иркутске создадут сквер памяти погибших в интернациональных конфликтах

Также на социальных объектах города появятся памятные знаки



В Иркутской области прошло совещание по вопросу создания в областном центре сквера памяти, посвящённого жителям региона, погибшим в интернациональных конфликтах начиная с периода окончания Великой Отечественной войны и по сегодняшний день.



Уже создана рабочая группа, в которую вошли представители правительства региона, администрации Иркутска, ветеранских организаций. В ближайшее время запланировано рассмотреть варианты концепции будущего сквера, обсудить с общественностью его территориальную составляющую.



Кроме того, рассматривалась инициатива памятных знаков на социальных объектах города. Как отметил заместитель мэра Иркутска Виталий Барышников, осенью этого года в городе будет установлена памятная доска радисту-разведчику 57-й отдельной роты специального назначения 8-й гвардейской ордена Ленина общевойсковой армии рядовому Эдуарду Станиславовичу Дьяконову. Указом президента Российской Федерации от 5 июля 2022 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ему присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Будучи раненным в ходе боестолкновения, он накрыл собой гранату, прикрывая отход группы, и в итоге ценой своей жизни спас своих товарищей.



Памятная доска будет установлена на фасаде гимназии №25 города Иркутск, где учился Эдуард Дьяконов. Организационные моменты по этому вопросу и идею создания общественного пространства глава региона Игорь Кобзев также обсудил в рамках встречи с матерью Героя России. От себя и от лица представителей правительства области он выразил соболезнования Ольге Николаевне Дьяконовой, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

