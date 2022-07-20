Купание в Селенге в Улан-Удэ опасно для здоровья

Есть риск подцепить инфекционное заболевание
Улан-удэнцам вновь напомнили о том, что купание в реке Селенга опасно для здоровья.
- В пробе воды, отобранной из реки Селенга в районе Стеклозавода, установлено превышение гигиенического норматива по содержанию обобщенных колиформных бактерий в шесть раз, железа в 1,8 раз. Это свидетельствует об антропогенном загрязнении и является фактором риска возникновения и распространения инфекционных заболеваний, - сообщило управление Роспотребнадзора по Бурятии.
Специалисты предупреждают об опасности купания в реке Селенга.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно стало известно, что вода в трёх популярных у отдыхающих озерах Иволгинского района не отвечает санитарным требованиям
. Речь идёт о Карасином, Торме и Карьере (что находится в районе Истока).
Речь идёт об отдалённых микрорайонах
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