Купание в Селенге в Улан-Удэ опасно для здоровья





Как сообщал «Байкал-Daily», недавно стало известно, что вода в трёх популярных у отдыхающих озерах Иволгинского района не отвечает санитарным требованиям . Речь идёт о Карасином, Торме и Карьере (что находится в районе Истока).

Улан-удэнцам вновь напомнили о том, что купание в реке Селенга опасно для здоровья.- В пробе воды, отобранной из реки Селенга в районе Стеклозавода, установлено превышение гигиенического норматива по содержанию обобщенных колиформных бактерий в шесть раз, железа в 1,8 раз. Это свидетельствует об антропогенном загрязнении и является фактором риска возникновения и распространения инфекционных заболеваний, - сообщило управление Роспотребнадзора по Бурятии.Специалисты предупреждают об опасности купания в реке Селенга.