Регион получит финансирование на приобретение государственной символики для общеобразовательных организаций
С 1 сентября учебная неделя в школах Забайкальского края будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна России. Регион вошёл в число 47 субъектов России, которые получат финансирование на приобретение государственной символики в школы.
Субсидия поступит в 2023-2024 годах. На данные средства в образовательные организации закупят флаги России, флагштоки и государственный герб.
В число получателей субсидии кроме Забайкалья также вошли ещё шесть регионов Дальнего Востока: Камчатский край, Магаданская область, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Хабаровский край и Чукотский автономный округ.
В новом учебном году традиция будет введена в тех образовательных организациях, где уже есть надлежащие условия для проведения церемонии. Первыми в Забайкалье торжественную церемонию поднятия флага и исполнения гимна поддержали в краевой кадетской школе-интернате. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства образования и науки.
Напомним, что в Бурятии запланировали оснастить государственной символикой 474 государственные и муниципальные общеобразовательные организации.
Школы Забайкалья обеспечат флагами и гербами России
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