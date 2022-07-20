Чита примет межрегиональный фестиваль «Люди и солнце»

В его рамках пройдут масштабная историческая реконструкция и фестиваль хлеба



Межрегиональный фестиваль «Люди и солнце» (0+) состоится 30 июля в Чите в рамках Дальневосточного творческого форума. По замыслу организаторов, главным событием нового фестиваля станет театрализованное представление «Петровские ассамблеи в Забайкалье» в честь 350-летнего юбилея Петра Великого.



- Участников и гостей столицы Забайкалья ожидает масштабная историческая реконструкция одной из великих затей Петра I, вошедшей наряду с кораблестроением, печатанием первых денег, строительством городов, укреплением границ в историю российского государства. Задача организаторов – открыть современному поколению ещё одну интересную страницу славной летописи нашей страны, подчеркнуть личность великого правителя, показать новую грань его многочисленных талантов, - рассказали в оргкомитете фестиваля.



Межрегиональный фестиваль «Люди и солнце» объединит представителей 21 района Забайкальского края. Для посетителей будут работать различные площадки. «Город мастеров» объединит ремесленников и мастеров прикладного творчества. На площадке «Солнечное гостеприимное Забайкалье» каждый район представит свою программу в импровизированном подворье, в котором будет проходить приём и угощение гостей. Фестиваль хлеба «Солнечный колобок» соберёт производителей хлебобулочной продукции. На «Шахматной площадке» каждый сможет поучаствовать в этой интеллектуальной игре. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.



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