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В Улан-Удэ возобновят Одигитриевский крестный ход

В Улан-Удэ возобновят Одигитриевский крестный ход
Общество,  Фото:пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии
Верующие Бурятии отметят праздник Свято-Одигитриевского собора

10 августа главный собор Бурятии отметит свой престольный праздник — празднование чудотворной иконы Божией Матери, именуемой Одигитрия Смоленская, принесённой на Русь из Константинополя в 1046 году. 19 июля по этому поводу в Улан-Удэ состоялось совещание по подготовке и организации богослужений и мероприятий, посвящённых дню празднования иконы.

- В день престольного праздника кафедрального собора Бурятской митрополии духовенством Улан-Удэнской и Бурятской епархии будут совершены праздничные торжественные богослужения перед старинным чтимым образом Матери Божией именуемым Одигитрия, который постоянно пребывает в соборе. В канун праздника будет совершено праздничное всенощное бдение с литией и чтением акафиста Царице Небесной, а в сам день праздника – божественная литургия, - сообщает пресс-служба епархии.

Кроме этого, на совещании было решено возобновить Одигитриевский крестный ход по улицам города Улан-Удэ. Точный маршрут крестного хода в скором времени будет согласован с представителями городской власти. В ближайшее время информация об Одигитриевском крестном ходе будет доступна верующим Бурятии.
Улан-Удэ православие престольный праздник Бурятия епархия крестный ход

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