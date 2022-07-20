20 июля

19 июля

Популярное

В Улан-Удэ пожилых приглашают заняться спортом

В Улан-Удэ пожилых приглашают заняться спортом
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Спортивные занятия проводятся в рамках программы «Модуль здоровья»

В Улан-Удэ более трёх тысяч горожан пожилого возраста занимаются волейболом, мини-волейболом, суставной гимнастикой, дыхательной гимнастикой цигун, оздоровительной ходьбой, шахматами и граундгольфом.

- Чтобы присоединиться к группе, позвоните в городской совет ветеранов по телефону 21-66-70, - сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

Занятия по дыхательной гимнастике цигун проходят во вторник и четверг с 11:00. Сбор на Верхней Берёзовке возле этнографического музея. Занятия по оздоровительной ходьбе проходят в понедельник, среду и пятницу с 8:00 в микрорайоне Энергетик.

Возрастное ограничение 0+
Улан-Удэ спорт пожилые цигун ходьба

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Школы Забайкалья обеспечат флагами и гербами России
Школы Забайкалья обеспечат флагами и гербами России
Общество, 20.07.2022
Регион получит финансирование на приобретение государственной символики для общеобразовательных организаций
На крыше нацбиблиотеки Бурятии покажут кино
На крыше нацбиблиотеки Бурятии покажут кино
Общество, 20.07.2022
По пятницам на арт-чердаке будут проводится киносеансы
В Иркутске создадут сквер памяти погибших в интернациональных конфликтах
В Иркутске создадут сквер памяти погибших в интернациональных конфликтах
Общество, 20.07.2022
Также на социальных объектах города появятся памятные знаки
В Улан-Удэ у православной школы появилось собственное здание
В Улан-Удэ у православной школы появилось собственное здание
Общество, 20.07.2022
Она будет располагаться на территории храма Вознесения Господня
Ещё одна студентка Бурятии стала призёром универсиады
Ещё одна студентка Бурятии стала призёром универсиады
Общество, 20.07.2022
Кристина Кондратьева выиграла бронзовую награду соревнований
В домах Улан-Удэ временно отключат свет
В домах Улан-Удэ временно отключат свет
Общество, 20.07.2022
Ограничение электроснабжения будет в дневное время в период с 25 по 29 июля
Дальневосточный округ впервые принял турнир «Ударная десятка»
Дальневосточный округ впервые принял турнир «Ударная десятка»
Общество, 20.07.2022
Впервые на Улан-Удэнском авиационном заводе холдинга «Вертолёты России» состоялся отборочный тур «Ударной десятки» Госкорпорации Ростех
В Бурятии получатель соцконтракта начала продавать огурцы
В Бурятии получатель соцконтракта начала продавать огурцы
Общество, 20.07.2022
За полгода в республике заключили 142 соцконтракта на развитие личного подсобного хозяйства
14 абитуриентов из Бурятии стали экзамены в институт ФСИН
14 абитуриентов из Бурятии стали экзамены в институт ФСИН
Общество, 20.07.2022
Экзамен и собеседование провели онлайн
В Бурятии детская площадка заросла коноплёй
В Бурятии детская площадка заросла коноплёй
Общество, 20.07.2022
Местные жители возмущены состоянием новенькой детской площадки
В ГИБДД напомнили о штрафах за использование смартфона за рулём
В ГИБДД напомнили о штрафах за использование смартфона за рулём
Общество, 20.07.2022
Нельзя ни звонить, ни записывать голосовые сообщения
Мэр Улан-Удэ потребовал восстановить повреждённую аллею на Лимонова
Мэр Улан-Удэ потребовал восстановить повреждённую аллею на Лимонова
Общество, 20.07.2022
67 деревьев повредили во время установки бордюрных камней
В Улан-Удэ волонтёр выходила больного килограммового щенка
В Улан-Удэ волонтёр выходила больного килограммового щенка
Общество, 20.07.2022
Ради этого женщина даже брала отпуск на работе
В Бурятии «Боевое братство» провело турнир по боксу
В Бурятии «Боевое братство» провело турнир по боксу
Общество, 20.07.2022
Турнир посвятили памяти ветеранов боевых действий

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^