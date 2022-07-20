Спортивные занятия проводятся в рамках программы «Модуль здоровья»
В Улан-Удэ более трёх тысяч горожан пожилого возраста занимаются волейболом, мини-волейболом, суставной гимнастикой, дыхательной гимнастикой цигун, оздоровительной ходьбой, шахматами и граундгольфом.
- Чтобы присоединиться к группе, позвоните в городской совет ветеранов по телефону 21-66-70, - сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
Занятия по дыхательной гимнастике цигун проходят во вторник и четверг с 11:00. Сбор на Верхней Берёзовке возле этнографического музея. Занятия по оздоровительной ходьбе проходят в понедельник, среду и пятницу с 8:00 в микрорайоне Энергетик.
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В Улан-Удэ пожилых приглашают заняться спортом
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