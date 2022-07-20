В Улан-Удэ стартуют соревнования по боксу «Байкал - 2022»

Общество, Фото: пресс-служба федерации бокса РБ

Первые бои начнутся в 14:00



В Бурятии состоялась мандатная комиссия и жеребьёвка участников всероссийских соревнований по боксу «Байкал - 2022».



В этом году в соревнованиях примут участие 80 спортсменов из 25 регионов России. Болельщиков ждут 58 ярких поединков, по итогам которых определятся сильнейшие боксёры 51-го по счёту турнира памяти чемпиона Олимпийских игр Владимира Константиновича Сафронова и серебряного призёра Олимпийских игр Виликтона Иннокентьевича Баранникова.

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Первые бои состоятся уже сегодня в 14:00. Торжественная церемония открытия соревнований начнётся в 17:30.



Напоминаем вам, что всероссийские соревнования по боксу «Байкал-2022» с 20 по 23 июля будут проходить в Улан-Удэ, в универсальном зале физкультурно-спортивного комплекса по адресу: ул. Рылеева, 2.



Вход на соревнования свободный. Трансляция поединков, состав пар будут доступны на сайте и в социальных сетях федерации бокса Республики Бурятия, сообщает пресс-служба федерации.



Возрастное ограничение 6+

