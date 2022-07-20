В домах Улан-Удэ временно отключат свет

В Улан-Удэ с 25 по 29 июля в связи с проведением плановых работ будет отключена электроэнергия.Электричества не будет по следующим адресам:- Телефон диспетчерской ПАО «Россети Сибирь»: 8-800-100-03-80, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

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