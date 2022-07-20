Ограничение электроснабжения будет в дневное время в период с 25 по 29 июля
В Улан-Удэ с 25 по 29 июля в связи с проведением плановых работ будет отключена электроэнергия.
Электричества не будет по следующим адресам:
- Телефон диспетчерской ПАО «Россети Сибирь»: 8-800-100-03-80, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В домах Улан-Удэ временно отключат свет
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ограничение электроснабжения будет в дневное время в период с 25 по 29 июля
Впервые на Улан-Удэнском авиационном заводе холдинга «Вертолёты России» состоялся отборочный тур «Ударной десятки» Госкорпорации Ростех
Местные жители возмущены состоянием новенькой детской площадки
Нельзя ни звонить, ни записывать голосовые сообщения
67 деревьев повредили во время установки бордюрных камней
Ради этого женщина даже брала отпуск на работе
Турнир посвятили памяти ветеранов боевых действий
Пожилой женщине уменьшили штраф почти в три раза
Траур объявили по погибшему в ходе спецоперации Ринчину Арзухаеву
В 70-х годах на территории дацана гостиница уже была
Бурундуков очень заинтересовало, как лесники убираются на берегу Байкала
Вместо отменённых маршрутов планируют ввести новые
Детям из Бурятии рассказали о востоковедении
В колонии прошёл творческий конкурс
Речь идёт об отдалённых микрорайонах