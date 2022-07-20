Рефинансировать ипотечные кредиты станет проще
Семьям с детьми станет проще рефинансировать ипотечные кредиты с помощью материнского капитала. Необходимые для этого изменения в правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий внесены постановлением от 13 июля 2022 года № 1247, говорится на официальном сайте Минтруда России.
Изменения коснулись списка обязательных документов, которые должен предоставить заёмщик в пенсионный фонд, чтобы использовать средства материнского капитала на рефинансирование ипотеки. Теперь из этого списка исключается справка от рефинансирующего банка, подтверждающая направление средств на погашение первоначального кредита. Заёмщику будет достаточно предоставить документ о получении кредита от банка, изначально выдавшего ипотеку.
Таким образом, получатели материнского капитала смогут быстрее рефинансировать кредит, взятый на покупку или строительство жилья.
Подписанным документом внесены изменения в постановление правительства от 12 декабря 2007 года № 862.
Напомним, средства материнского (семейного) капитала (часть средств) граждане вправе использовать на улучшение жилищных условий. Средства (часть средств) маткапитала могут быть направлены на уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств, возникших до появления права на получение средств материнского (семейного) капитала. Также их можно направить на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения строительной организации, осуществляемые лицом, состоящим в зарегистрированном браке с лицом, получившим сертификат. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
Изменены правила направления маткапитала на улучшение жилищных условий
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Спортивные занятия проводятся в рамках программы «Модуль здоровья»
В Иркутской области проведут литературный фестиваль «Этим летом в Иркутске»
Регион получит финансирование на приобретение государственной символики для общеобразовательных организаций
По пятницам на арт-чердаке будут проводится киносеансы
Также на социальных объектах города появятся памятные знаки
Она будет располагаться на территории храма Вознесения Господня
Кристина Кондратьева выиграла бронзовую награду соревнований
Ограничение электроснабжения будет в дневное время в период с 25 по 29 июля
Впервые на Улан-Удэнском авиационном заводе холдинга «Вертолёты России» состоялся отборочный тур «Ударной десятки» Госкорпорации Ростех
За полгода в республике заключили 142 соцконтракта на развитие личного подсобного хозяйства
Экзамен и собеседование провели онлайн
Ежедневно работают взрывотехники и кинологи
Местные жители возмущены состоянием новенькой детской площадки
Нельзя ни звонить, ни записывать голосовые сообщения
67 деревьев повредили во время установки бордюрных камней