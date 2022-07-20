Изменены правила направления маткапитала на улучшение жилищных условий

Рефинансировать ипотечные кредиты станет проще



Семьям с детьми станет проще рефинансировать ипотечные кредиты с помощью материнского капитала. Необходимые для этого изменения в правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий внесены постановлением от 13 июля 2022 года № 1247, говорится на официальном сайте Минтруда России.



Изменения коснулись списка обязательных документов, которые должен предоставить заёмщик в пенсионный фонд, чтобы использовать средства материнского капитала на рефинансирование ипотеки. Теперь из этого списка исключается справка от рефинансирующего банка, подтверждающая направление средств на погашение первоначального кредита. Заёмщику будет достаточно предоставить документ о получении кредита от банка, изначально выдавшего ипотеку.



Таким образом, получатели материнского капитала смогут быстрее рефинансировать кредит, взятый на покупку или строительство жилья.



Подписанным документом внесены изменения в постановление правительства от 12 декабря 2007 года № 862.



Напомним, средства материнского (семейного) капитала (часть средств) граждане вправе использовать на улучшение жилищных условий. Средства (часть средств) маткапитала могут быть направлены на уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств, возникших до появления права на получение средств материнского (семейного) капитала. Также их можно направить на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения строительной организации, осуществляемые лицом, состоящим в зарегистрированном браке с лицом, получившим сертификат. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.



