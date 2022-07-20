От укусов клещей пострадали почти 3,5 тысячи жителей Бурятии

Растёт число заболевших клещевыми инфекциями



По данным на 18 июля, в Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратились 3409 человек. В том числе клещи покусали 832 ребёнка.



Показатель обращаемости составил 356 на 100 тысяч населения. Это на 20% выше среднемноголетнего уровня, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



Укусы зафиксированы во всех районах республики и в Улан-Удэ.



Зарегистрировано 63 случая инфекций, передающихся клещами: 25 – клещевого вирусного энцефалита, 26 – клещевого боррелиоза, 12 – клещевого риккетсиоза.



Продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита. Уже привито 87 808 человек, в том числе 54 437 детей.



В случае нападения и присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение: жителям районов – в пункт скорой медицинской помощи, в поликлинику центральной районной больницы; жителям Улан-Удэ - в приёмное отделение филиала клинической инфекционной больницы по ул. Пирогова, 9а.



