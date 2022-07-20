20 июля

19 июля

Популярное

От укусов клещей пострадали почти 3,5 тысячи жителей Бурятии

От укусов клещей пострадали почти 3,5 тысячи жителей Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Растёт число заболевших клещевыми инфекциями

По данным на 18 июля, в Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратились 3409 человек. В том числе клещи покусали 832 ребёнка.

Показатель обращаемости составил 356 на 100 тысяч населения. Это на 20% выше среднемноголетнего уровня, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

Укусы зафиксированы во всех районах республики и в Улан-Удэ.

Зарегистрировано 63 случая инфекций, передающихся клещами: 25 – клещевого вирусного энцефалита, 26 – клещевого боррелиоза, 12 – клещевого риккетсиоза.

Продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита. Уже привито 87 808 человек, в том числе 54 437 детей.

В случае нападения и присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение: жителям районов – в пункт скорой медицинской помощи, в поликлинику центральной районной больницы; жителям Улан-Удэ - в приёмное отделение филиала клинической инфекционной больницы по ул. Пирогова, 9а.

клещи

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

От укусов клещей пострадали почти 3,5 тысячи жителей Бурятии
От укусов клещей пострадали почти 3,5 тысячи жителей Бурятии
Общество, 20.07.2022
Растёт число заболевших клещевыми инфекциями
В Сочи открылась выставка о бурятском этносе
В Сочи открылась выставка о бурятском этносе
Общество, 20.07.2022
На выставке представлены графические работы Солбона Лыгденова
В Бурятии проведут фестиваль огурцов
В Бурятии проведут фестиваль огурцов
Общество, 20.07.2022
Кабанский район вновь примет «Фофоновский огурец»
В Иркутской области выберут «Самого сильного на селе»
В Иркутской области выберут «Самого сильного на селе»
Общество, 20.07.2022
Регион присоединится к всероссийскому турниру по силовому экстриму
В Бурятии грозы с ливнями
В Бурятии грозы с ливнями
Общество, 20.07.2022
В Улан-Удэ кратковременный дождь
В Улан-Удэ отметят 90-летие лагеря
В Улан-Удэ отметят 90-летие лагеря
Общество, 19.07.2022
ДООЦ «Огонёк» приглашает на свой юбилей
На «Алтаргане» покажут 5 видов домашних животных бурят
На «Алтаргане» покажут 5 видов домашних животных бурят
Общество, 19.07.2022
Посетители выставки также познакомятся с хозяйственным укладом бурятского народа
Ольхон примет фестиваль любительских театров
Ольхон примет фестиваль любительских театров
Общество, 19.07.2022
«Сибирская рампа» откроется на Байкале 21 июля
В районе Бурятии назвали победителей Сурхарбана
В районе Бурятии назвали победителей Сурхарбана
Общество, 19.07.2022
Спортсменов награждали денежными призами, медалями и баранами
Агинские гимназисты разработали приложение «Алтаргана»
Агинские гимназисты разработали приложение «Алтаргана»
Общество, 19.07.2022
Оно поможет ориентироваться на международном бурятском фестивале
В Бурятии проектируют три новые школы
В Бурятии проектируют три новые школы
Общество, 19.07.2022
Каждая рассчитана на 100 мест
В Бурятии осуждённые начали изготавливать венки
В Бурятии осуждённые начали изготавливать венки
Общество, 19.07.2022
В колонии создали пять новых рабочих мест
В Бурятии супругам вручили медаль «За верность родительскому долгу»
В Бурятии супругам вручили медаль «За верность родительскому долгу»
Общество, 19.07.2022
Семья Цыденжаповых из Баунтовского района воспитала восьмерых детей
Жителей Бурятии призывают чаще рассказывать о Монголии
Жителей Бурятии призывают чаще рассказывать о Монголии
Общество, 19.07.2022
Через Улан-Удэ можно выгодно улететь в азиатские страны
Жители Бурятии смогут получить более ста тысяч за переезд ради карьеры
Жители Бурятии смогут получить более ста тысяч за переезд ради карьеры
Общество, 19.07.2022
Деньги предназначены для жизни на первое время  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^