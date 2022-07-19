Каждая рассчитана на 100 мест
В Бурятии проектируются три школы на 100 мест. Их строительство предполагается в селе Буй, в улусе Шибертуй Бичурского района и в селе Старый Онохой Заиграевского района.
После разработки проектно-сметной документации министерство образования и науки Бурятии направит заявку в правительство РФ для софинансирования строительства школ.
- За основу взят типовой проект, по которому построена школа в с. Монды Тункинского района. Однако, типовой проект дорабатывается с учетом климатических, геологических условий и наличия инженерной инфраструктуры. – рассказал начальник управления капитального строительства правительства Бурятии Анатолий Урбанов.
Двухэтажная школа в селе Монды, по проекту которой разрабатываются проектно-сметные документации для трёх других школ, состоит из трёх блоков. Там имеется столовая, библиотека, спортзал, пищевой блок, а также лифт и пандусы.
По плану, окончание проектирования трёх школ завершится в конце этого года, сообщили в минстрое республики.
В Бурятии проектируют три новые школы
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