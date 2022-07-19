В Бурятии осуждённые начали изготавливать венки

В колонии создали пять новых рабочих мест



Осуждённые, отбывающее наказание в исправительной колонии №1 в городе Гусиноозёрск, занялись изготовлением ритуальной продукции, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



На днях произвели отгрузку первой партии ритуальных венков.



Венки в колонии начали изготавливать в рамках заключённого контракта между исправительным учреждением и муниципальным автономным учреждением «Специализированная служба».



- Товар принят заказчиком и достигнуто соглашение о заключении дополнительных контрактов на большую сумму, - отметили в УФСИН.



За счёт этого соглашения в колонии дополнительно создано пять рабочих мест для осуждённых.



