В колонии создали пять новых рабочих мест
Осуждённые, отбывающее наказание в исправительной колонии №1 в городе Гусиноозёрск, занялись изготовлением ритуальной продукции, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
На днях произвели отгрузку первой партии ритуальных венков.
Венки в колонии начали изготавливать в рамках заключённого контракта между исправительным учреждением и муниципальным автономным учреждением «Специализированная служба».
- Товар принят заказчиком и достигнуто соглашение о заключении дополнительных контрактов на большую сумму, - отметили в УФСИН.
За счёт этого соглашения в колонии дополнительно создано пять рабочих мест для осуждённых.
В Бурятии осуждённые начали изготавливать венки
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В колонии создали пять новых рабочих мест
Семья Цыденжаповых из Баунтовского района воспитала восьмерых детей
Через Улан-Удэ можно выгодно улететь в азиатские страны
Деньги предназначены для жизни на первое время
В «Даурском» провели инспекцию искусственных гнездовий
Отдыхающих призывают забирать мусор с собой
Гости узнали очень многое о буддизме
Большую часть жизни юбиляр посвятила культуре Заиграевского района
В Бурятии побывали участники регаты «Север Байкала под парусами»
Победителем стала команда Забайкальского края
На всероссийских соревнованиях вновь отличились Артём Черноусов и Надежда Колода
Спортсмены завоевали бронзовые награды
Виталий Сидорченко скончался на 85 году жизни
Тумэн Бодиев и Мунсэл Цыденова стали серебряными призёрами соревнований
Ежегодно в мероприятии участвуют более 200 казаков