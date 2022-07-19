Через Улан-Удэ можно выгодно улететь в азиатские страны
Жители дальневосточных регионов России мало знакомы с возможностью путешествовать через Улан-Удэ в Монголию и другие азиатские страны. Об этом рассказал генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
- Столкнулся с тем, что наш соседи - дальневосточные регионы очень мало знают о наших соседях с юга - Монголии. Мы запустили рекламу в блогах и было бы здорово, если бы мы, жители Бурятии, больше делились информацией о Монголии со всем Дальним Востоком, - написал Дмитрий Гармаев в своём телеграм-канале.
Он рассказал историю своих знакомых, которые не знают, чем привлекательна Монголия, что их там ждём, на каком языке там разговаривают, и другие нюансы. Также многие не знают, что через Монголию можно улететь, например, в Сеул. Дмитрий Гармаев обратился к жителям Бурятии с призывом по возможности рассказывать дальневосточникам об этом транспортном коридоре.
- Прошу жителей Бурятии, особенно тех, кто работает с туризмом, у кого большие друзья и связи на Дальнем Востоке, рассказывайте о Монголии, рассказывайте о Бурятии, рассказывайте об этом удобном транспортном коридоре, - призвал Дмитрий Гармаев.
Авиакомпания «Хунну Эйр» регулярно выполняет рейс Улан-Удэ - Улан-Батор четыре раза в неделю.
- Дальний Восток, все на рейс! – заключил гендиректор «Байкала».
Как сообщал «Байкал-Daily», этот рейс, запущенный 31 мая, служит для россиян своеобразным «мостом в Азию». В Монголию из Бурятии летят пассажиры из разных уголков страны, чтобы из Улан-Батора отправиться в Корею или Японию.
Жителей Бурятии призывают чаще рассказывать о Монголии
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