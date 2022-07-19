Жители Бурятии смогут получить более ста тысяч за переезд ради карьеры

Деньги предназначены для жизни на первое время



Минтруд разработал новую программу субсидирования переезда молодых соискателей в 25 регионов России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. В случае утверждения документа финансовую помощь в объёме 116,8 тысяч рублей смогут получить молодые люди до 35 лет, кто готов сменить место жительства ради карьерных перспектив.



Отмечается, что эти средства покроют расходы для переезда и оплату аренды жилья на первое время.



В программе примут участие 25 регионов: Бурятия, республики Коми, Хакасия, Забайкальский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская, Новосибирская, Омская, Псковская, Сахалинская, Свердловская и Тюменская области, Еврейская автономная область, Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономный округ.



- Стать участником программы сможет гражданин до 35 лет, кто стоит на учёте в качестве безработного или ищущего работу и при этом не менее года проживает в трудоизбыточных регионах. Это Республика Алтай, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Тыва, Чеченская Республика, - отметили в минтруде.



Подобрать вакансию можно будет самостоятельно на портале «Работа России» или с помощью карьерных консультантов региональных центров занятости. После того как кандидатура будет согласована с работодателем, необходимо будет заключить договор о содействии в трудоустройстве в другой местности.



- После переезда на новое место работы молодому человеку нужно будет прийти в местный центр занятости населения, подтвердив факт переезда, и предоставить договор о переезде и заключённый на новом месте трудовой договор, а также подать заявление на выплату, указав предпочтительный способ её получения, - пояснили в пресс-службе министерства.



Перечисление средств из федерального бюджета в регионы будет осуществляться ежемесячно по факту переезда для трудоустройства граждан.



