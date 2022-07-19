19 июля

18 июля

Популярное

Жители Бурятии смогут получить более ста тысяч за переезд ради карьеры

Жители Бурятии смогут получить более ста тысяч за переезд ради карьеры
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Деньги предназначены для жизни на первое время

Минтруд разработал новую программу субсидирования переезда молодых соискателей в 25 регионов России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. В случае утверждения документа финансовую помощь в объёме 116,8 тысяч рублей смогут получить молодые люди до 35 лет, кто готов сменить место жительства ради карьерных перспектив.

Отмечается, что эти средства покроют расходы для переезда и оплату аренды жилья на первое время.

В программе примут участие 25 регионов: Бурятия, республики Коми, Хакасия, Забайкальский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская, Новосибирская, Омская, Псковская, Сахалинская, Свердловская и Тюменская области, Еврейская автономная область, Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономный округ.

- Стать участником программы сможет гражданин до 35 лет, кто стоит на учёте в качестве безработного или ищущего работу и при этом не менее года проживает в трудоизбыточных регионах. Это Республика Алтай, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Тыва, Чеченская Республика, - отметили в минтруде.

Подобрать вакансию можно будет самостоятельно на портале «Работа России» или с помощью карьерных консультантов региональных центров занятости. После того как кандидатура будет согласована с работодателем, необходимо будет заключить договор о содействии в трудоустройстве в другой местности.

- После переезда на новое место работы молодому человеку нужно будет прийти в местный центр занятости населения, подтвердив факт переезда, и предоставить договор о переезде и заключённый на новом месте трудовой договор, а также подать заявление на выплату, указав предпочтительный способ её получения, - пояснили в пресс-службе министерства.

Перечисление средств из федерального бюджета в регионы будет осуществляться ежемесячно по факту переезда для трудоустройства граждан.

работа

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии осуждённые начали изготавливать венки
В Бурятии осуждённые начали изготавливать венки
Общество, 19.07.2022
В колонии создали пять новых рабочих мест
В Бурятии супругам вручили медаль «За верность родительскому долгу»
В Бурятии супругам вручили медаль «За верность родительскому долгу»
Общество, 19.07.2022
Семья Цыденжаповых из Баунтовского района воспитала восьмерых детей
Жителей Бурятии призывают чаще рассказывать о Монголии
Жителей Бурятии призывают чаще рассказывать о Монголии
Общество, 19.07.2022
Через Улан-Удэ можно выгодно улететь в азиатские страны
Жители Бурятии смогут получить более ста тысяч за переезд ради карьеры
Жители Бурятии смогут получить более ста тысяч за переезд ради карьеры
Общество, 19.07.2022
Деньги предназначены для жизни на первое время  
В заповеднике Забайкалья начался вылет пернатой «молодёжи»
В заповеднике Забайкалья начался вылет пернатой «молодёжи»
Общество, 19.07.2022
В «Даурском» провели инспекцию искусственных гнездовий
Сотрудники министерств Бурятии собрали на берегу Байкала мусор
Сотрудники министерств Бурятии собрали на берегу Байкала мусор
Общество, 19.07.2022
Отдыхающих призывают забирать мусор с собой
Жительницу Бурятии поздравили с 90-летием
Жительницу Бурятии поздравили с 90-летием
Общество, 19.07.2022
Большую часть жизни юбиляр посвятила культуре Заиграевского района
На севере Байкала провели гонки на яхтах
На севере Байкала провели гонки на яхтах
Общество, 19.07.2022
В Бурятии побывали участники регаты «Север Байкала под парусами»
Бурятия стала второй на межрегиональной спартакиаде СЭС
Бурятия стала второй на межрегиональной спартакиаде СЭС
Общество, 19.07.2022
Победителем стала команда Забайкальского края
Иркутские стрелки выиграли ещё 3 медали в Казани
Иркутские стрелки выиграли ещё 3 медали в Казани
Общество, 19.07.2022
На всероссийских соревнованиях вновь отличились Артём Черноусов и Надежда Колода
Пулевики Бурятии стали призёрами «Юношеской лиги»
Пулевики Бурятии стали призёрами «Юношеской лиги»
Общество, 19.07.2022
Спортсмены завоевали бронзовые награды
В Иркутске ушёл из жизни заслуженный артист России
В Иркутске ушёл из жизни заслуженный артист России
Общество, 19.07.2022
Виталий Сидорченко скончался на 85 году жизни
Борцы Бурятии завоевали 2 медали универсиады
Борцы Бурятии завоевали 2 медали универсиады
Общество, 19.07.2022
Тумэн Бодиев и Мунсэл Цыденова стали серебряными призёрами соревнований
Представитель Бурятии поучаствовал в Евразийском форуме казачьей молодёжи
Представитель Бурятии поучаствовал в Евразийском форуме казачьей молодёжи
Общество, 19.07.2022
Ежегодно в мероприятии участвуют более 200 казаков

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^