Поучаствовать в мероприятии может абсолютно любая девушка
14 августа в центре Улан-Удэ состоится необычное мероприятие – парад невест (0+). Его готовит к своему дню рождения журнал «Свадьба Бурятии».
- Парад невест - это мероприятие, на котором каждая девушка, независимо от того была уже у неё свадьба или она только готовится к ней, может почувствовать себя принцессой и надеть красивое свадебное платье! – отмечают организаторы.
Подробности станут известны позже.
Амбассадором парада невест 2022 года стала Мария Пушмина, официальный представитель конкурса «Мировая Модель» по Республике Бурятия и Улан-Удэ, первая вице-мисс «Мировая модель-2021», директор конкурса «Топ Модель Бурятии».
Один из первых парадов невест в Улан-Удэ состоялся в 2021 году. Тогда девушки прошлись от площади Советов до площади Революции – мимо строящегося ТЦ «Форум» через Арбат. Архивные фотографии тех времён можно посмотреть по ссылке.
В Улан-Удэ пройдёт парад невест
Общество, Фото:
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