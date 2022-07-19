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В Улан-Удэ пройдёт парад невест

В Улан-Удэ пройдёт парад невест
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Поучаствовать в мероприятии может абсолютно любая девушка

14 августа в центре Улан-Удэ состоится необычное мероприятие – парад невест (0+). Его готовит к своему дню рождения журнал «Свадьба Бурятии».

- Парад невест - это мероприятие, на котором каждая девушка, независимо от того была уже у неё свадьба или она только готовится к ней, может почувствовать себя принцессой и надеть красивое свадебное платье! – отмечают организаторы.

Подробности станут известны позже.

Амбассадором парада невест 2022 года стала Мария Пушмина, официальный представитель конкурса «Мировая Модель» по Республике Бурятия и Улан-Удэ, первая вице-мисс «Мировая модель-2021», директор конкурса «Топ Модель Бурятии».

Один из первых парадов невест в Улан-Удэ состоялся в 2021 году. Тогда девушки прошлись от площади Советов до площади Революции – мимо строящегося ТЦ «Форум» через Арбат. Архивные фотографии тех времён можно посмотреть по ссылке.


парад семьи

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